วิสามัญ 1 ศพ แก๊งขนยาบ้า อีกคนวิ่งหนีไปได้ ยึดของกลาง 4 ล้านเม็ด เผยนาทียิงปะทะ จนมุมโดนล้อม
วันที่ 28 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝาง (กก.2 บก.ปส.3) ได้รับแจ้งว่า จะมีการลักลอบขนยาบ้าจากหมู่บ้านชายแดนเข้ามาใน อ.แม่อาย หรือ อ.ฝาง จึงร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานวางแผนในการสกัดกั้น
กระทั่งเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา พบรถกระบะ สี่ประตู สีขาว ทะเบียน ขท 7084 เชียงราย ต้องสงสัย ขับออกมาจากบ้านนามะอื้น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบช่วงก่อนเข้าหมู่บ้านหมอกเปา แต่รถคันดังกล่าวกลับแหกด่าน เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตาม
เมื่อรถคันดังกล่าวเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตาม รวมทั้งมีรถจอดขวางทาง จึงยิงปืนเพื่อเปิดทางแล้วลงรถวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงยิงปืนสวนกลับไป จนเกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้น กระทั่งเสียงปืนสงบ ก็พบว่า คนร้ายถูกยิงเสียชีวิตที่ข้างลำห้วยแม่สาว 1 ศพ ส่วนอีกคนวิ่งหนีเข้าป่าไปได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบภายในรถกระบะคนดังกล่าว ก็พบยาบ้า 40 กระสอบ รวม 4 ล้านเม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ก่อนขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป