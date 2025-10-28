ช็อกทั้งถนน ถุงขยะบนรถ 6 ล้อร่วง หนุ่มนั่งอยู่ข้างบนไร้ทางหนี ตกจากความสูงเกือบ 4 เมตรฟาดถนน สิ้นใจสลด

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 28 ต.ค.68 ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุ มีคนพลัดตกจากรถบรรทุกหกล้อ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมานากะทู้ ใกล้กับสำนักงานประกันสังคมสาขากะทู้ ถนนพระภูเก็ตแก้ว หมู่ 4 ต.กะทู้ จึงเดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ พบรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-2177 ภูเก็ต เป็นรถบรรทุกขยะของบริษัทเอกชน จอดอยู่ริมถนน โดยมี นายอนุทัย แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ พร้อมเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถคันดังกล่าว โดยมี นายไว อายุ 48 ปี ชาวเมียนมา และเพื่อนอีกหนึ่งคน นั่งอยู่บนถุงขยะท้ายรถ เพื่อนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า

กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ ถุงขยะได้เคลื่อนตัวไหลตกลงไปสู่พื้นผิวการจราจร โดยที่ นายไว ที่นั่งอยู่บนถุงดังกล่าวได้ไหลตกลงไปด้วย ในระยะความสูง 3.8 เมตร จนได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติ เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจ ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากอาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวน ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

