เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก ดับสลดคาบ้าน ด้าน อา เผย ก่อนเกิดเหตุทุกอย่างดูปกติเหมือนทุกวัน ผ่านไป 10 นาที เมียคนตายวิ่งมาตามบอกผัวถูกยิง
วันที่ 29 ต.ค.2568 ร.ต.อ.ประจักษ์ สุ้นกี่ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ช่วยราชการ สภ.กาญจนดิษฐ์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.47 น.ของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ยิงกันภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ท.พูลศักดิ์ ระวิวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.กาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พฐ.8 และกู้ภัยกุศลศรัทธากาญจนดิษฐ์
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายคณิศร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี สภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย 2 นัด และกลางแผ่นหลังอีก 1 นัด ไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทำ CPR เร่งนำส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีขวดสุราที่ดื่มได้ประมาณครึ่งขวด และขวดโซดาตกอยู่เรี่ยราดบนพื้น ใกล้กับกองเลือดพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 3 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้ตรวจสอบต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายชยพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิต ได้เข้ามอบตัวที่ สภ.กาญจนดิษฐ์ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. โดยนายชยพลรับว่า เป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงลูกชายเสียชีวิต แต่ขอไม่ให้การใด ๆ ทั้งสิ้น โดยอ้างว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
จากการสอบถาม น้องชายของผู้ก่อเหตุและเป็นอาของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนและผู้เสียชีวิตได้นั่งกินเหล้ากันอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุได้อยู่บนบ้านชั้น 2 ซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบปกติเหมือนทุก ๆ วันที่ผ่านมา
ต่อมาตนจึงลุกขึ้นกลับไปอาบน้ำที่บ้าน หลังจากผ่านไปประมาณ 10 นาที ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด และภรรยาของผู้เสียชีวิตได้วิ่งไปตามตนที่บ้าน บอกว่าหลานชายถูกยิง ตอนนั้นตนก็ได้รีบมาดูก็พบว่าหลานชายอยู่ในอาการสาหัสแล้ว
นายนก กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสองคนพ่อลูกตนก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องใด แต่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีมาแล้วตัวลูกชายติดยาและมีปากเสียงกับพ่ออยู่บ่อยครั้งแต่มาพักหลังทั้งคู่ก็เข้าใจกัน ตัวลูกชายก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมอีก