สุดสลด สมาชิกอบต. ลืมเข้าเกียร์ว่าง รถไถพุ่งทับดับ-ลากร่าง กลางไร่มันสำปะหลัง ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดมะเริง อ.เมืองนครราชสีมา รับแจ้งเหตุมีคนถูกรถไถทับบาดเจ็บสาหัส ภายในไร่มันสำปะหลัง ต.มะเริง อ.เมือง จึงรุดตรวจสอบพร้อมประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยกลางคน สภาพหมดสติ มีเลือดไหลออกจากปากและจมูก เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือทำการ CPR อย่างเต็มที่ แต่ไม่เป็นผล ทราบชื่อภายหลังคือนายสมส่วน อายุ 64 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มะเริง ก่อนนำร่างส่งยังนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อชันสูตรพลิกศพตามกระบวนการต่อไป
นายเจมส์ ชาวบ้านที่เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุ พาทีมข่าวเดินสำรวจที่เกิดเหตุเป็นไร่สําปะหลัง พบร่องรอยคราบเลือดและรอยธูปเทียนที่ญาติมาจุดเชิญดวงวิญญาณ สอบถามไปยังนายเจมส์ เปิดเผยว่า ผู้ตายนำรถไถมาขุดมันสำปะหลัง คาดว่ารถสตาร์ตไม่ติด จึงลงมาจากตัวรถ โดยเข้าใจว่าน่าจะลืมปลดเกียร์ จากนั้นผู้ตายมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าล้อหลังฝั่งซ้าย เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์
เมื่อรถไถติดเครื่องรถ จึงเคลื่อนตัว ผู้ตายพยายามจะปีนขึ้นไปบนรถ แต่เกิดพลาด จนเสียหลักล้มลง ถูกล้อรถไถทับร่างจนเสียชีวิตในที่สุด อยากฝากเตือนผู้ที่ใช้รถไถให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง อย่าไปยืนใกล้ล้อรถหรือข้างตัวรถขณะสตาร์ตเครื่อง ควรขึ้นนั่งบนตัวรถก่อน และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดเช่นเดียวกับครั้งนี้
นายฉอ้อน อายุ 71 ปี คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้การว่า ขณะตนกำลังช่วยกู้หัวมันสำปะหลังขึ้นท้ายรถไถอยู่นั้น ผู้ตายเดินไปสตาร์ทรถไถ โดยยืนอยู่ข้างตัวรถ (หน้าล้อหลัง) ไม่ได้นั่งที่เบาะ พอเครื่องติด มือที่จับอยู่เกิดลื่น ทำให้นายสมส่วนเสียหลักล้มลงและถูกรถไถที่กำลังเคลื่อนตัวพุ่งทับเข้ากลางลำตัวอย่างแรง ลากร่างไปไกลกว่า 10 เมตร จากนั้นรถไถยังเคลื่อนต่อได้ไปชนเข้ากับกำแพงบ้านชาวบ้าน ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 30 เมตร
ด้านลูกสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ช่วงเช้าพ่อออกจากบ้านเพียงลำพัง เพื่อรีบไปเก็บมันสำปะหลังนำไปขาย รถไถคันนี้พ่อรักและหวงมาก ไม่เคยให้ใครขับ คาดว่าขณะสตาร์ทรถ น่าจะลืมเข้าเกียร์ว่าง ทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ทั้งนี้ นายสมส่วนดำรงตำแหน่ง ส.อบต. เหลือวาระเพียงอีก 1 เดือน ก่อนตั้งใจจะวางมือจากการเมืองท้องถิ่น เพื่อกลับมาทำไร่สวนอย่างเต็มตัว แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่