ระทึก ตำรวจใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมง ก่อนย่องเข้าด้านหลัง บุกเข้าชาร์จ จับกุมตัวหนุ่มเมายาบ้าคลั่ง ตะโกนด่าพ่อตนเอง สารภาพดูดวันกว่า 30 เม็ด
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 29 ต.ค.2568 พ.ต.ท.ประเสริฐ แทนบุญ สว.(สอบสวน) สภ.ตลุกดู่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี ชุดสืบสวน สภ.ตลุกดู่ ร่วมกันนำหมายศาล ที่ ค.221 /2568 เข้าค้นบ้าน บริเวณบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนายสุเมธ เป็นบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมกับได้หนีจับกุมตัวของ สภ.หนองฉาง เลขที่ จ.252/2568 ลงเมื่อวันที่ 17 ต.ค.67 ของศาลของจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อเจ้าหน้าชุดสืบสวนไปถึงบ้านหลังดังกล่าว เพื่อแสดงหมายศาลค้นให้นายสุเมธ ซึ่งอยู่ภายในบ้านคนเดียว แต่นายสุเมธไม่ยอมให้ค้น โดยได้ปิดประตูมุ้งลวดหน้าประตูไว้ และล็อคกุญแจ ภายในบ้าน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าค้นในบ้าน และยังได้ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสภาพที่มึนเมาคลั่งยาบ้าอยู่
โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ปิดล้อม จนกระทั่งเวลา 10.00 น.จึงขอกำลังของ ร.ต.อ.ณวพล ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หน่วยสวาทของ ภ.จว.อุทัยธานี รวมทั้งหมด 5 นาย พร้อมอาวุธครบมือไปที่บ้าน เมื่อไปถึงจึงได้วางแผน รวมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ทั้ง 2 ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่นั่งพูดคุย พร้อมกับนายเฉลี่ยว ซึ่งเป็นพ่อ พูดคุยกลับนายสุเมธ ที่กำลังเมายาบ้าคลั่ง โดยได้ตะโกนด่านายเฉลี่ยว ผู้เป็นพ่ออยู่ภายในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชวนนายสุเมธคุย แต่นายสุเมธได้ท่องคาถาให้ตำรวจฟังจนเคลิ้มอีกด้วย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสวาทได้ไปด้านหลังบ้าน และได้งัดลูกกรงบริเวณห้องของนอนของนายสุเมธ เพื่อเข้าไปภายในบ้าน ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดสวาทจะเข้าชาร์จจากทางด้านหลัง และรวบตัวนายสุเมธไว้ได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นภายในบ้าน เพื่อหายาบ้า แต่ไม่พบ พบเพียงอุปกรณ์ในการเสพ
จากการตรวจค้นบริเวณหน้าห้องนอนของสุเมธ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนลูกซองยาว ชนิดลูกซองลำกล้องแฝด กระสุนปืนขนาด เบอร์ 12 จำนวน 13 นัด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยรวบเวลาในการเกลี้ยกล่อมกว่า 7 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายสุเมธ โดยให้การรับสารภาพ ก่อนหน้านั้นตนเองได้ดูดยาบ้า วันละ เกือบ 30 เม็ด ตนเองก็จะเลิกแล้ววันๆ ดูดแค่ 4-5 เม็ด เท่านั้น โดยไม่ยอมบอกว่าซื้อมาจากที่ไหน โดยขอเงินพ่อไปซื้อมาเม็ดละ 50 บาท โดยได้เสพยาบ้ามาตลอด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา มีอาวุธปืน ไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีสารเสพติดในร่างกาย และหนีหมายจับกุมตัวของ สภ.หนองฉาง โดยนายสุเมธ ให้การปฏิเสธ ว่าปืนนั้นไม่ใช่ของตน เป็นของพ่อแค่นำมาเก็บไว้เท่านั้น
ด้านนายเฉลี่ยว ผู้เป็นพ่อ กล่าว่า ปืนนั้นตนเองได้รับจำนำไว้นานแล้ว และนายสุเมธ ลูกชายนำมาเก็บไว้ หลังจากนั้นเจ้าของปืนนำเงินมาถ่ายหลายครั้ง เพื่อขอถ่ายคืน แต่นายสุเมธอ้างว่าปืนไม่มี และบางครั้งอ้างว่ามีคนมาถ่ายไปแล้ว จนตนเองรำคาญกลัวนายสุเมธจะทำร้ายด้วย