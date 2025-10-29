สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน ตร.รับแจ้งจากธนาคาร เจอบัญชีม้าแห่ถอนเงินในห้าง
วันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.นิคม เครือนพรัตน์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.จาตุรนต์ บุษปะเกศ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.6 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดเงินสดกว่า 3,100,000 บาท จากเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.6 ได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มคนร้ายเข้าถอนเงินสดผ่านหน้าเคานต์เตอร์ธนาคาร 2 แห่ง ภายในห้างสรรพสินค้าใน จ.พิษณุโลก หลายรายการ จึงเข้าตรวจสอบพบกลุ่มผู้ต้องหา 4 คน นั่งอยู่บริเวณศูนย์อาหาร ตรวจค้นพบเงินสดกว่า 3.1 ล้านบาท
สอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินสดได้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม ประกอบด้วย เงินสด 3,100,000 บาท โทรศัพท์มือถือไอโฟน รถยนต์เบนซ์สีดำที่ใช้ในการกระทำความผิด เอกสารการถอนเงินสด 3 ฉบับ รวมมูลค่ากว่า 2,990,000 บาท โดยเชื่อมโยงบัญชีของผู้เสียหาย 3 ราย
เมื่อตรวจสอบแอปฯ Telegram ในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา พบการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังบัญชีแห่งหนึ่ง ชื่อ น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน 1,900,000 บาท ภายใต้โครงการหลอกลวง “Money Cash Back”
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6 เปิดเผยว่า ตำรวจไม่มีนโยบายในการเรียกตรวจสอบเงิน หรือ ให้โอนเงินไปตรวจสอบ หากเจอโทรศัพท์ลักษณะนี้เข้ามา ขอให้ระวังตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มบัญชีม้า ทำหน้าที่เปิดบัญชี ถอนเงินสดหน้าเคานต์เตอร์ กลุ่มควบคุมเงิน รับเงินสด จ่ายค่าตอบแทน และส่งต่อให้กลุ่มผู้บงการ
เบื้องต้นตำรวจสามารถดำเนินคดีผู้ต้องหาได้แล้วรวม 7 ราย และอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม โดยวันนี้ น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหายชาว จ.เชียงราย พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมารับเงินคืนจำนวน 1,900,000 บาท ด้วยตนเองที่ สภ.เมืองพิษณุโลก
น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหาย ได้เล่ากลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ตนทำอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ จ.เชียงราย โดยเมื่อเดือน เม.ย. 2568 ตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ได้รับเงินประมาณ 6 ล้านบาท โดยแบ่งเงินให้พ่อแม่และพี่สาว รวม 4 ล้านบาท ส่วนตนเหลืออยู่ประมาณเกือบ 2 ล้านบาท
น.ส.พรหมพร กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวว่าเป็นพนักงานธนาคาร บอกว่าบัญชีของตนผิดปกติ มีคนนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย แนะนำให้แจ้งความ จากนั้นแก๊งคอลเซนเตอร์ได้โอนสายให้ตำรวจปลอมรับเรื่องแจ้งความ อ้างว่าให้โอนเงินไปทำการตรวจสอบ ตนหลงเชื่อจึงโอนเงินทั้งหมดที่มีจำนวน 1.9 ล้านบาทให้ไป ตำรวจปลอมยังกำชับห้ามบอกใคร แม้แต่คนครอบครัว เพราะจะทำให้ข้อมูลทางราชการรั่วไหล
น.ส.พรหมพร กล่าวอีกว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาสอบถามว่ามีการโอนเงินออกไปจริงหรือไม่ ทำให้ตนรู้ว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก จึงไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย ถือว่าโชคดีวันนี้ได้เดินทางมารับเงินคืน 1.9 ล้านบาท ตนรู้สึกดีใจมากๆ เพราะเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดในชีวิตตนเอง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยให้ตนได้เงินคืนในครั้งนี้
พ.ต.อ.วัชรพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจเมืองพิษณุโลกได้กำชับธนาคารในพิษณุโลก หากมีใครถอนเงินผิดปกติหรือเกินหลักล้านบาท ให้รีบแจ้งตำรวจทราบ เพื่อทำการตรวจให้ทันท่วงที โดยก่อนหน้าจะมีเรื่องของน้องพรหมพร ทางธนาคารภายในห้างสรรพสินค้า ได้แจ้งว่ามีการถอนเงินจำนวน 5 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบ พบว่าเป็นแก๊งบัญชีม้าพลีชีพ แต่ปรากฏได้ถอนเงินหลบหนีไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ทัน
พ.ต.อ.วัชรพงษ์ กล่าวอีกว่า ในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีการถอนเงินอีก 3 ล้านบาท หลังไปตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย 4 ราย จึงตรวจค้นพบว่าในกระเป๋ามีเงินสดที่ถอนมาจำนวน 3 ล้านบาท แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเงินอะไร ตำรวจจึงได้ยึดและดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินไปก่อน
โดย 1 ใน 3 ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า รับจ้างถอนเงิน ได้ค่าจ้างเพียง 1% จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับแก๊งบัญชีม้าพลีชีพ 4 คนที่หลบหนีไป และสามารถจับกุมตัวได้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ 3 คน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบบัญชีเส้นทางการเงินดังกล่าว ทำให้ทราบว่าเป็นเงินของน้องพรหมพร ชาว จ.เชียงราย จึงนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย