สลดชายพิการด้านการเคลื่อนไหว นอนบนรางรถไฟ ถูกรถไฟชนร่างกระเด็นเสียชีวิต เจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรศพ ก่อนติดต่อให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศล

วันที่ 29 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.มินทร์ มิชสินธ์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนมีผู้เสียชีวิต บริเวณทางรถไฟ หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังรับแจ้งรุดตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก

ที่เกิดเหตุพบศพ นายไพรัตน์ (สงวนนามสกุล) ถูกรถไฟขบวน เด่นชัย-กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวน 108 เฉี่ยวชนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

สอบถามทราบว่า นายไพรัตน์ ผู้เสียชีวิต เป็นผู้พิการด้านเคลื่อนไหว ชอบเดินไปมาตามหมู่บ้าน อาจจะตั้งใจมานอนให้รถไฟทับชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานรถไฟขบวนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุชายดังกล่าวมานอนขวางทางรถไฟ แต่เนื่องจากรถไฟมาเร็วพุ่งชนอย่างเต็มที่ ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตไม่ได้โดนรถไฟทับ แต่ถูกตะแกรงด้านหน้ารถไฟชนและช้อนร่างกระเด็นออกนอกรางรถไฟจนเสียชีวิต

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่นำศพผู้เสียชีวิตไปชันสูตรศพอีกครั้งที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ก่อนติดต่อให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

