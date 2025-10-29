ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะพะงัน บูรณาการร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และสตำรวจภูธรเกาะพะงัน ลุย 2 จุดจับชาวต่างชาติ ประกอบกิจการและประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ได้ 12 ราย

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายบันดาล สถิรชวาล และ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าฯ ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย มอบหมายให้ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน และนายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

พร้อมด้วยนายหมวดเอกธนพนธ์ แซ่ตั้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังอส.อำเภอเกาะพะงัน บูรณาการกำลังกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจสภ.เกาะพะงัน เข้าตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจับกุมผู้ต้องหา 9 คน ประกอบด้วย

1.หญิงสาวชาวไทย อายุ 34 ปี 2.ชายสัญชาติ สเปน อายุ 37 ปี แจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ และ เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และ ลักษณะงานหลักที่ทำ ให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงาน”

3.ชาย อายุ 31 ปี สัญชาติสเปน แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ 4. ชาย อายุ 30 ปี สัญชาติ สเปน แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน“ ส่วนรายที่ 5-9 เป็นแรงงานก่อสร้างชาวเมียนมา

จากนั้นเวลา 16.30 น. วันเดียวกัน เข้าตรวจสอบโฮสเทล อีกแห่งจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย เป็นชายไทย อายุ 31 ปี แจ้งข้อหา ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ชาย อายุ 28 ปี สัญชาติอาร์เจนตินา และ ชาย อายุ 21 ปี สัญชาติ โปแลนด์ แจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

