หลักฐานคาปาก! ตะครุบหนุ่มไนจีเรีย ค้าโคเคน จะกลืนลงท้องทำลายหลักฐาน จนท.เข้าชาร์จทัน ค้นห้องเจออีก 8 ก้อน ตรวจเอกสารพบอยู่ไทยเกินกำหนด
วันที่ 29 ต.ค. 2568 พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมแถลงผลปฏิบัติการของ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี และพ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายค้ายารายใหญ่ชาวไนจีเรียในพื้นที่พัทยา โดยจับกุม MR.AMARACHI CHINONYE AMECHI อายุ 38 ปี สัญชาติไนจีเรีย และ MR. IKENNA MARTIN NWOBODO อายุ 22 ปี สัญชาติไนจีเรีย
สืบเนื่องจาก ตม.ชลบุรี สืบทราบว่าชาวไนจีเรียดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบค้ายาไอซ์ จึงวางแผนซื้อยาไอซ์ 1 ถุง โดยนัดส่งของริมรั้วคอนโดย่านจอมเทียน เมื่อพบ MR.AMARACHI CHINONYE AMECHI เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พบของกลางยาไอซ์ 8 ถุง ซุกซ่อนในซองบุหรี่
จากนั้นพาไปตรวจค้นห้องพัก พบแฟนสาวชาวไทยพร้อมของกลางยาไอซ์เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง สอบสวน MR. AMARACHI CHINONYE AMECHI ยอมรับว่ารับมาจาก MR.IKENNA MARTIN NWOBODO อายุ 22 ปี สัญชาติไนจีเรีย ซึ่งเป็นเอเย่นต์ใหญ่ และมีโคเคนจำหน่ายให้กับต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยา
ทางชุดจับกุมจึงวางแผนล่อซื้อโดยนัดหมายส่งของที่คอนโดเดิม ซึ่ง MR.IKENNA MARTIN NWOBODO มาตามนัด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่ระหว่างเข้าชาร์จจับกุม MR.IKENNA MARTIN NWOBODO พยายามกลืนโคเคนลงท้อง เจ้าหน้าที่สามารถยับยั้งได้ทันและเอาโคเคนออกมาจากปากได้ จากนั้นพาไปค้นห้องพักในคอนโด พบโคเคน 8 ก้อน พันเทปดำอยู่ในถุงมือยางที่ใส่ไว้ในกล่องยาสีฟัน
เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้ทั้งหมด ประกอบด้วย ยาไอซ์น้ำหนักรวม 33 กรัม และโคเคน 9 กรัม พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย, อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (โอเวอร์สเตย์)
ด้าน พล.ต.ต.ทรงโปรด กล่าวว่า ตม.ชลบุรี จะเดินหน้ากวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างอิทธิพลในธุรกิจสีเทา เพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก