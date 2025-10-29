ล้างวัด! ผู้การฯตำรวจชัยนาท สั่งชุดสืบสวนบุกวัดรวบ เจ้าอาวาส- 2 พระลูกวัด มั่วสุมเสพยาบ้าในกุฏิ จับสึกส่งขยายผลเครือข่ายขายยาบ้า
วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท สั่งการให้ พ.ต.อ.ณัฐวัตร มีมุข ผกก.สภ.หางน้ำสาคร นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นภายในวัดพื้นที่ ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พระสงฆ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้จับกุุมพระครู เจ้าอาวาสวัด อายุ 48 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 9 เม็ด และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด พร้อมพระลูกวัดอีก 2 รูป องค์แรก อายุ 44 ปี ของกลางยาบ้า 23 เม็ด ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด อีกองค์ อายุ 25 ปี ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด
จากนั้น พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ได้เข้าสอบสวนด้วยตนเอง ทั้งหมดสารภาพว่าเสพยาจริง โดยแยกกันเสพในกุฏิ ส่วนยาเสพติดได้มาจากคนในพื้นที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปสึกจากความเป็นพระ แล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย นำตัวไปขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป