กวาดล้าง ‘สแกมเมอร์’ รวบชาวจีน 21 คน ไทย 2 คน ขังชาวต่างชาติในบ้านพักอื้อ

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 รับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ

หลังถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่คล้ายห้องปิดหลายห้อง มีผู้คนอยู่ภายในหลายคนขอความช่วยเหลือด่วน โดยทางศูนย์ได้ให้โดยส่งพิกัดมาที่พื้นที่แจ้งเหตุให้ทราบ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี

ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงได้ประสาน ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 โดย พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2, ร.ต.อ.ธนวัฒน์ ต่างศรี รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจและชุดสืบสวน ร่วมเข้าทำการตรวจสอบในทันที

โดยสามารถจับกุม ชาวไทย 2 คน และ ชาวจีน จำนวน 21 คน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
3

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
4

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
5

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
8

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
9

เปิดสูตรลับต้านแก่ แค่ทำ 5 สิ่งนี้ หลังตื่นนอน ช่วยบำรุงผิวพรรณ-ลดไขมัน
10

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย