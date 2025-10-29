เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่งเทพเจ้าสิ้นสุดกินเจ เปิดความหมายข้อความข้างเรือ ส่องเลขเด็ด 6 ตัวหัวเรือ-ท้ายเรือ
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง ได้นำศิษยานุศิษย์ทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ที่แต่งชุดขาวร่วมเดินธูปและสวดขอพรองค์กิ้วฮ้วงฮุกโจ้ว ที่เสด็จลงมาเป็นประธานเทศกาลถือศีลกินเจ ให้ผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจประสบความสำเร็จและมีโชคลาภตลอดปีหน้า และรอดพ้นต่อภัยต่าง ๆ
รวมทั้งข้ามสะพานศุภมงคลปทีปขึ้นสวรรค์เข้าเฝ้าขอพรองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งประทานพรให้ “ใต้ฟ้าอยู่เย็นเป็นสุข เป็นมิ่งขวัญที่ยิ่งใหญ่ มีผลกำไรมหาศาล ท่านทั้งหลายมีความสุข ที่เง็กเซียนฮ่องเต้ประทานพรให้จงเป็นผลสำเร็จทุกท่านเทอญ” ตามความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งนุ่งห่มขาวร่วมพิธีกันเกือบ 1,000 คน จนแน่นศาล
ต่อมาเวลา 23.29 น. หลังจากสวดมนต์เสร็จได้ร่วมพิธีปล่อยเรือสำเภาที่ประทับเทพเจ้าที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย โดยสร้างเหมือนเรือสำเภาจริง โครงไม้ยาง และขึงด้วยผ้า และไม้อัด ตัวเรือมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 5 เมตร มูลค่าเกือบ 2 แสน
ตกแต่งลวดลายเรือเป็นรูปมังกร เนื่องจากมังกรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จีน ตกแต่งลวดลายเรือเป็นรูปมังกรเนื่องจากมังกรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จีน หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
โดยปีนี้สร้างหัวเรือเป็นรูปมังกร โดยเฉพาะเป็นมังกร 5 เล็บที่พิเศษกว่าทั่วไป ใครที่มากราบไหว้ขอพรก็จะสมความปรารถนาทุกประการ บริเวณข้างตัวเรือฝั่งซ้าย มีภาษาจีน ไช่เต็งปู้กุ่ย แปลว่า แสงสว่างจากโชคลาภ ข้างตัวเรือฝั่งขวามีคำว่า เง็กเซี้ยงยูอี่ แปลว่า ขออะไรก็สำเร็จเป็นสิริมงคล
ใบเรือด้านหน้าเขียนว่า “เจ็กพั้งหวงสุง” ลมพัด 1 ครั้งทำให้ทุกอย่างราบรื่น เปิดทิศเปิดทางให้ทุกอย่างราบรื่น ใบเรือด้านหลัง เขียนว่า “กิ๋วฮ้วง ป๋อจุ๊ง” แปลว่าเรือสำเภาที่ล้ำค่าอลังการ ที่จะส่งเสด็จเทพเจ้ากิ้วฮวงฮุกโจ้วไปสู่สวงสวรรค์ มีดอกบัวปลาเงินปลาทองเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ บริเวณรอบเรือจะมีตัว เต็กเหล็ง เป็นยันต์ประกาศิตว่าเรือลำนี้ขออะไรต้องประสบควสมสำเร็จ
โดยเผาเรือดังกล่าวกลางคลองแม่กลองพร้อมเครื่องบูชาต่าง ๆ เช่น โคมไฟ, ชุดเทพเจ้า, แจกัน, กระดาษเงิน, กระดาษทอง และยังจุดประทัดจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่าล้านบาท ดังสนั่นไปทั้งลำน้ำแม่กลอง
ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายส่งเทพเจ้ากิ้วฮ้วงฮุกโจ้วขึ้นสวรรค์ ตามความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นอันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2568
อย่างไรก็ตาม ศิษยานุศิษย์ไม่พลาดระหว่างทำพิธีเหล่าเซียนหวยทั้งหลาย ต่างเล็งไปยังเลขหัวเรือสำเภา ปรากฏเลข 123 และเลขท้ายเรือ 890 อยู่ด้วย