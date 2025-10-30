พ่อ แจ้งความเอาผิด คลินิกดังชลบุรี ราดน้ำร้อน ใส่อกลูกชายวัย 3 ขวบ เสียงร้องสุดทรมาน หมออ้างรักษาแบบนี้ถูกแล้ว ลั่น มีญาติเป็นอัยการ-จนท.สาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่หนุ่มสัญชาติลาวร้องขอความเป็นธรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังญาติพาเด็ก 3 ขวบเข้ารักษาอาการไข้ขึ้นสูง ก่อนเจ้าหน้าที่ในคลินิกจะฉีดยา และใช้น้ำร้อนราดหน้าอก จนเป็นแผลพุพองบริเวณหน้าอก ลำตัว และหลัง ได้รับความทรมานเป็นอย่างมาก ก่อนส่งต่อโรงพยาบาล แพทย์เผยมาช้ากว่านี้อันตรายถึงชีวิต ด้านคลีนิกปัดความรับผิดชอบอ้างมีญาติเป็นอัยการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โดยเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พร้อมด้วย นายพุดสะโม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี สัญชาติลาว และ นายสรายุทธ จงไชโย ทนายความ เดินทางมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (พมจ.ชลบุรี)
กรณีลูกชาย อายุ 3 ขวบครึ่ง ถูกบุคคลอ้างว่าเป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกแห่งหนึ่ง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ใช้น้ำร้อนราดตัวจนเป็นแผลพุพอง ปวดแสบปวดร้อน จนต้องนำตัวเด็กพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง
โดยการมาร้องขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินคดีกับชายที่อ้างว่าเป็นแพทย์และผู้หญิงที่ทำการรักษาภายในคลินิกดังกล่าว พร้อมคลิปเหตุการณ์ตอนที่มีเจ้าหน้าที่มาทำแผลให้ที่บ้าน มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วย
โดยเปิดเผยรายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา นายชัยพิกิจ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นญาติของนายพุดสะโม ได้พาด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 3 ขวบครึ่ง ไปรักษาตัวที่คลินิกดังกล่าว เนื่องจากเด็กมีอาการไข้ขึ้นสูง
เมื่อไปถึงได้มีผู้หญิงไม่ทราบชื่อเข้ามาสอบถามประวัติ แล้วให้เด็กไปที่ห้องตรวจพบกับชายที่อ้างว่าเป็นแพทย์ และผู้ชายคนดังกล่าวอ้างว่า จะฉีดยาให้ โดยแจ้งให้ไปนอนรอที่เตียง เพื่อรอฉีดยา ต่อมามีผู้หญิงนำยามาฉีดให้กับเด็กชาย จำนวน 1 เข็ม และให้นอนรอดูอาการประมาณ 10 นาที
ปรากฏว่า เด็กมีอาการช็อก และหญิงคนดังกล่าวได้แจ้งให้ชายที่อ้างว่าเป็นแพทย์เข้ามาดูอาการ โดยชายคนที่อ้างว่าเป็นแพทย์ได้แจ้งให้ผู้หญิงนำผ้ามารองที่หน้าอกของเด็ก แล้วใช้น้ำอุ่นมาเทใส่ผ้าที่วางอยู่ตรงหน้าอกของเด็ก
หลังจากนั้นอาการเด็กไม่ดีขึ้น ชายคนดังกล่าวจึงสั่งให้ผู้หญิงนำน้ำร้อนมาเทราดตรงผ้าที่วางอยู่บนหน้าอกของเด็ก แต่เด็กยังนิ่งอยู่ แต่ชายคนดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้หญิงนำน้ำร้อนอีกแก้ว มาเทบนหน้าอกเด็กอีก
แต่นายชัยพิกิจเห็นท่าไม่ดี จึงปัดน้ำร้อนแก้วนั้นไปถูกหญิงสาวคนดังกล่าว โดยไม่ยอมให้ผู้หญิงคนดังกล่าวใช้น้ำร้อนราดไปที่เด็กอีกครั้ง จากนั้นเด็กก็ฟื้นขึ้นมา และผู้หญิงได้นำยามาให้ จากนั้นก็ให้กลับบ้านและให้ทำแผลเองที่บ้าน
หลังจากกลับบ้านพักแล้วพบว่า เด็กชายมีอาการปวดแสบปวดร้อน นอนร้องครวญครางทั้งคืน และต่อมาวันที่ 25 ต.ค. ก็มีเจ้าหน้าที่มาทำแผลให้ที่บ้าน ซึ่งระหว่างทำแผลเด็กที่บริเวณหน้าอก ลำตัว และหลังนั้น เด็กมีอาการเจ็บปวดและร้องเจ็บอยู่ตลอดเวลา
หลังจากนั้นผู้ปกครองเป็นกังวล จึงนำเด็กไปรับการตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลปลวกแดง เนื่องจากทนเห็นเด็กนอนร้องจากความทรมานไม่ได้ หลังจากนั้นแพทย์ที่โรงพยาบาลปลวกแดงเห็นว่าอาการหนัก
จึงได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง โดยแพทย์นำเข้ารักษาที่ห้องไอซียูทันที และกล่าวว่าถ้าเอาเด็กมารักษาช้ากว่านี้อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้ หลังจากเด็กอยู่ในมือแพทย์แล้ว ทางญาติก็เดินทางกลับไปที่คลินิกดังกล่าว เพื่อจะสอบถามความรับผิดชอบ
กลับถูกทางคลินิกกล่าวหาว่าจะมาเรียกร้องเอาเงิน อ้างว่าการรักษาแบบนี้ถูกต้องแล้ว และยังอ้างว่ามีญาติเป็นอัยการ และเจ้าหน้าที่ในสาธารณสุขจังหวัดอีก ทำให้ญาติกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงปรึกษาทนายความและเดินทางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับทางคลีนิกดังกล่าวแล้ว
ด้าน ต้นอ้อ กล่าวว่า ได้พาผู้เสียหายเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ช่วยดำเนินการทางด้านคดีและเรื่องเยียวยา โดยได้นัดกับทางสาธารณสุขจังหวัด ในช่วงเวลา 16.00 น. เพื่อจะได้เดินทางเข้าสอบคลินิกที่อยู่ในพื้นที่ อ.ศรีราชา โดยทางผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับทางคลินิกไว้แล้ว
นอกจากนี้ ทางคลินิกยังมีการอ้างว่ารู้จักกับทาง สสจ. และมีญาติเป็นอัยการจังหวัด ผู้เสียหายจึงเกิดอาการหวาดกลัว กลัวว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรม จึงได้ร้องมายังมูลนิธิเป็นหนึ่ง