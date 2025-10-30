สาวระทึก รถตู้ขัดข้อง โทรเรียกพ่อมารับ หวังลากรถไปฝากไว้ที่อำเภอ จู่ ๆ ควันพุ่งออกจากห้องเครื่อง ไฟลุกโชนเผาวอดทั้งคัน เจ้าหน้าที่เผยสาเหตุ หลังเพลิงสงบ
เมื่อเวลา 01.10 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ศูนย์วิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กทม. ภายใน อ.ศรีราชา
หลังรับแจ้งจึงรีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดที่ 2 นำรถดับเพลิงเกาะลอย 2 และเกาะลอย 82 ออกดำเนินการระงับเหตุไฟไหม้รถตู้ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงได้
จากการสอบถามทราบว่า ลูกสาวได้ขับรถตู้คันดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินมาแล้วเกิดขัดข้อง จึงจอดรถไว้ก่อนถึงทางเข้าอำเภอ แล้วโทรให้พ่อเอารถกระบะมารับ พ่อจึงใช้รถกระบะลากรถตู้เพื่อจะเอามาฝากไว้ในอำเภอ ก่อนที่ช่วงเช้าจะให้ช่างมารับรถไปซ่อม
แต่ระหว่างที่ลากรถเข้ามาในอำเภอ รถก็เกิดมีกลุ่มควันออกมาจากห้องเครื่อง จึงรีบจอดก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมไฟได้แล้ว พบว่าไฟได้ไหม้รถตู้เสียหายทั้งคัน คาดเกิดจากระบบท่อน้ำมัน