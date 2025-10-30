รวบหนุ่มคาปั๊มน้ำมัน ยึดยาบ้า-ยาไอซ์ อ้างพกมาแว้นเพื่อเพิ่มแรงม้าให้รถ ตรวจเจอฉี่ม่วง ตำรวจแจ้งดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก
วันที่ 30 ต.ค. 2568 พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป. สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สั่งการให้สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัย กระทั่ง ร.ต.อ.วีระยุทธ ภาธี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ส.ต.ต.จตุรภัทร แช่มสุกขี, ส.ต.ท.รุ่งโรจน์ วังอาษา และส.ต.ต.กุลพัฒน์ เอี่ยมประเสริฐ ร้อยเวร20 และสายตรวจรถยนต์ 202
พบนายสกุลเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวบ้าน ม.10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ขับขี่รถจยย.ฮอนด้าดรีมสีเหลืองชมพู ทะเบียนราชบุรี มีลักษณะแต่งซิ่ง ภายในปั๊มน้ำมัน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จึงเข้าตรวจสอบ พบยาบ้า 1.5 เม็ด ลักษณะเป็นเม็ดสีส้มมีอักษร WY บรรจุในห่อพลาสติกใส
โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องลูกอม ซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างของผู้ต้องหา และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 0.24 กรัม (ชั่งไม่รวมถุง) ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบผนึกรูดเปิด-ปิดได้ และซุกซ่อนอยู่ในกล่องลูกอมเช่นเดียวกัน จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองสมุทรงคราม เบื้องต้นตรวจปัสสาวะ พบเป็นสีม่วง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายกุลเชษฐ์ รับสารภาพว่า เสพยาบ้าจริง โดย พกยาม้า มาแว้นเพื่อเพิ่มแรงม้าให้รถ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)
โดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่รถในทางมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ในร่างกายขณะขับขี่ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป