นราธิวาส จังหวัดชายแดนใต้ เดือดอีก กลุ่มก่อความไม่สงบ แอบซุ่มยิง ตำรวจ นปพ. จะแนะ เจ็บ 1 นาย กระสุนเข้าสามจุด ตรวจกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายชัด เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
30 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสนะ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ต.เชาวน์เลิศ ชูพูล สารวัตรสอบสวน และเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด นปพ. กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ นปพ.นราธิวาสที่ 41 ซึ่งตั้งอยู่ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ เพื่อตรวจสอบเหตุ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ อายุ 29 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.จะแนะ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนซ้าย ขาซ้ายและขาขวา เหตุเกิดเมื่อเวลา 17.56 น ของวันที่ 29 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่า ลวดหีบเพลงที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าฐานที่ยึดติดไว้กับแผงกันจราจรสีขาวแดง ถูกกระสุนปืนจนขดลวดฉีกขาด และบางส่วนตกอยู่ที่พื้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบวิถีของกระสุนปืน และพบว่า คนร้ายได้ใช้เสาไฟฟ้าที่มีวัชพืชขึ้นรกทึบ ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณเส้นทางโค้ง ตรงกันข้ามกับตึกแถว 2 ชั้นห่างจากที่ตั้งฐาน ประมาณ 35 เมตร เป็นจุดที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนของคนร้าย มีแต่ร่องรอยถูกรองเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำกอวัชพืช เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ในระหว่างที่กำลังพล ขับรถยนต์กระบะส่วนตัว มาจอดที่บริเวณหน้าฐานฯ โดยเจ้าหน้าที่กำลังพล 1 นาย ได้ลงจากรถและเดินไปเปิดประตูของฐานฯ เป็นช่วงจังหวะที่ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเข้าเวรยามอยู่ที่ฐานฯ กำลังเดินออกมาเพื่อเปิดประตูให้
เมื่อเห็นว่ากำลังพลเปิดประตูฐานเองแล้ว จากนั้น ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ จึงอาศัยจังหวะดังกล่าวเดินออกมา เพื่อไปปิดกั้นแผงการจราจร ที่อยู่บนถนนหน้าฐาน
ในระหว่างที่ ส.ต.ต.ภาณูวัฒน์ กำลังเดินอยู่นั้น จู่ๆ ได้มีคนร้าย 1 คน แฝงตัวอยู่ที่เสาไฟฟ้าตรงหัวโค้งตรงข้ามตึก 2 ชั้น ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงใส่ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์
เมื่อถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ จึงได้วิ่งหลบกระสุนเข้าไปในฐาน เพื่อนๆ เห็น ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บจึงได้รีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะ เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง เนื่องจากในช่วงวันที่ 15 ก.พ. 68 ที่ผ่านมา ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะ นปพ.นราธิวาสที่ 41 เคยถูกกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิด รถจยย.พ่วงข้าง ที่นำมาจอดไว้ข้างกำแพงของฐานฯ ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้ ส.ตท.เกียรติศักดิ์ สนธิ์ขาว ผบ.หมู่ ป สภ.จะแนะ ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้ที่เสาไฟฟ้าด้านซ้ายมือของฐาน พบ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ จำนวน 1 นัด โดยในกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ ซึ่งในวงจรปิดระบุเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.56 น. วันที่ 29 ต.ค.68
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด จับภาพชัด คนร้าย 1 คน แฝงตัวใช้เสาไฟฟ้าที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ที่ติดตั้งไว้บริเวณหัวมุมทางโค้ง ตรงข้ามตึก 2 ชั้น ห่างจากฐานประมาณ 35 เมตร เป็นจุดซุ่มยิง และเมื่อก่อเหตุแล้วเสร็จ คาดว่า คนร้ายได้หยิบปลอกกระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุหลบหนีไปด้วย เจ้าหน้าที่เร่งสืบสอบ ติดตามตัวคนร้านมาดำเนินคดี