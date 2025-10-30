ชาวบ้านส่ายหน้า สาวสองเปิดศึกหยุมหัว ตบกันสนั่น กลางถนนเมืองพัทยา เหตุแย่งผู้ชายบาร์โฮส โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโซเชียลมีการแชร์คลิปวิดีโอกลุ่มสาวประเภทสองตบตีกันกลางถนน ภายในซอยกอไผ่ 2 เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีการระบุข้อความว่า “ศึกบางระจัน แย่งผู้ชายบาร์โฮส” สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทำลายภาพลักษณ์ เมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดยคลิปวิดีโอบันทึกภาพวินาทีตบตีกันอย่างดุเดือด และมีทั้งสองกลุ่ม ส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นลั่นซอย โดยไม่สนใจชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรถนนที่ทั้งสองฝ่ายเปิดศึกกัน ต้องจอดรอนานหลายนาที และไม่กล้าเข้าใกล้ เกรงว่าจะถูกลูกหลงไปด้วย
นอกจากนี้บริเวณนั้นยังมีรถของชาวบ้านจอดอยู่อีกหลายคัน ซึ่งยังไม่มีรายงานว่าผลกระทบได้รับความเสียหายด้วยหรือไม่
อย่างไรก็ตามชาวบ้านอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา ให้ช่วยติดตามกลุ่มบุคคลเหล่านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ รุนแรงเช่นนี้ขึ้นอีกด้วย