ทหารกองกำลังบูรพา จับอีก 7 ชาวจีนชาย-หญิง กำลังลอบออกชายแดนสระแก้วมุ่งหน้าเข้ากัมพูชาไปทำงาน
วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1206 ชค.ทพ.12 สนธิกำลังร่วมกับ ฉก.ร.2 พัน 1 ปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเส้นทางการเกษตร (ไร่อ้อย) บ้านใหม่ปากฮ่อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากการลาดตระเวนช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวจีน 7 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 1 คน ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกำลังเดินเท้าออกจากชายแดนไทยไปฝั่งกัมพูชา จากการซักถามชาวจีนทั้ง 7 คน ทราบว่าทั้งหมดกำลังเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อไปทำงาน โดยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 2 รูปแบบ กลุ่มแรกมีหนังสือเดินทาง 4 คน เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าไทยช่วงกลางปี 2567
ส่วนอีกกลุ่ม 3 คนไม่มีหนังสือเดินทาง เดินทางผ่านประเทศเวียดนามและสปป.ลาว ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวจีนให้ไปทำงานที่กัมพูชา มีชายชาวไทยไม่ทราบชื่อ ขับรถมารับจากที่พักในพื้นที่ตอนในของไทยมายังจ.สระแก้ว เพื่อรอข้ามแดนโดยมีชาวกัมพูชารอรับอยู่ ทั้งหมดระบุว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดน จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุม
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวชาวจีนทั้งหมด ส่งมอบให้ตำรวจสภ.คลองน้ำใส ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป