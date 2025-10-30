ทหารกองกำลังบูรพา จับอีก 7 ชาวจีนชาย-หญิง กำลังลอบออกชายแดนสระแก้วมุ่งหน้าเข้ากัมพูชาไปทำงาน

วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1206 ชค.ทพ.12 สนธิกำลังร่วมกับ ฉก.ร.2 พัน 1 ปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเส้นทางการเกษตร (ไร่อ้อย) บ้านใหม่ปากฮ่อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จากการลาดตระเวนช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวจีน 7 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 1 คน ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกำลังเดินเท้าออกจากชายแดนไทยไปฝั่งกัมพูชา จากการซักถามชาวจีนทั้ง 7 คน ทราบว่าทั้งหมดกำลังเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อไปทำงาน โดยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 2 รูปแบบ กลุ่มแรกมีหนังสือเดินทาง 4 คน เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าไทยช่วงกลางปี 2567

ส่วนอีกกลุ่ม 3 คนไม่มีหนังสือเดินทาง เดินทางผ่านประเทศเวียดนามและสปป.ลาว ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวจีนให้ไปทำงานที่กัมพูชา มีชายชาวไทยไม่ทราบชื่อ ขับรถมารับจากที่พักในพื้นที่ตอนในของไทยมายังจ.สระแก้ว เพื่อรอข้ามแดนโดยมีชาวกัมพูชารอรับอยู่ ทั้งหมดระบุว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดน จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุม

จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวชาวจีนทั้งหมด ส่งมอบให้ตำรวจสภ.คลองน้ำใส ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
8

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
9

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่
10

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.