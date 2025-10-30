ลุยตรวจยอดเขา จปร. หลังแก๊งกะเทยเฒ่า แก้ผ้าถ่ายคอนเทนต์โพสต์อวดโซเชียล ถุงยาง เจลหล่อลื่นเกลื่อน จนชาวบ้านไม่กล้าขึ้นไปออกกำลังกาย
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “เรื่องชาวบ้าน” โพสต์ว่า มีกลุ่มกะเทยสูงวัยแก้ผ้าถ่ายรูป ทำอนาจารตัวเอง แล้วนำไปโพสต์ในโซเชียล บนเขา จปร. หลังวัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ชาวบ้านที่ไปออกกำลังกายเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย วอนเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบด้วย
ล่าสุดวันที่ 30 ต.ค.68 นายจํานง จันทรวงศ์ หัวหน้าปลัดฝ่ายความมั่นคงอําเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายชาญชัย พรหมประสิทธิ์ อดีตกํานันตําบลเขาแร้ง และ ด.ต.สมบูรณ์ สักรอ หัวหน้าสายตรวจตำบลเขาแร้ง เข้าตรวจสอบที่บริเวณจุดชมวิวบนเขา จปร. ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
โดยพบว่า บนเขามีศาลาพักร้อน ภายในศาลามีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว รวมทั้งหลอดเจลหล่อลื่นถูกทิ้งอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเศษขยะเกลื่อนบริเวณดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่าในตอนเย็น จะมีชาวบ้านปั่นจักรยานและวิ่งขึ้นมาออกกำลังกายในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ แต่หลังจากมีผู้มาพบกลุ่มคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุ ขึ้นมาทำกิจกรรมทางเพศ ก็ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าขึ้นมา เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ด้าน นายจํานง กล่าวว่า หลังเข้าตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างเปลี่ยว และด้านบนก็เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์อยู่ 3 รูป ที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจสอบก็พบกลุ่มเหล่านี้แต่ไม่มีหลักฐานว่าเขากำลังทำอนาจาร ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มีคลิปภาพหรือรูปถ่าย เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะวางแผนในการป้องกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาทำอะไรที่ไม่เหมาะสม โดยทราบว่ากลุ่มคนที่ขึ้นมานั้น เจ้าหน้าที่ได้จับตรวจปัสสาวะแต่ก็ไม่พบสารเสพติด แต่พอตรวจสอบบัตรประจำตัวก็พบว่าบางคนเป็นข้าราชการหลายหน่วยในประเทศไทย ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการในสังกัดอบจ.ลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งมีเกือบครบทุกหน่วยที่รวมเป็นกลุ่มแก๊งเนื่องจากมีรสนิยมทางเพศในแบบนี้เหมือนกัน
แล้วจะมีการนัดหมายกันมาทำกิจกรรมทางเพศร่วมกัน โดยจะมาในช่วงบ่ายๆ ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เข้ามาพบก็จะต้องดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ก็ไม่ให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆ ซึ่งมาสร้างความอับอายโดยเฉพาะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ด้านบนก็เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์มีลายพระหัตถ์ จปร.ของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทุกคนก็ควรให้ความเคารพไม่ใช่จะมาทำลาย ฝากไปยังกลุ่มดังกล่าวขอให้ไปพื้นที่ที่เป็นสถานที่ปิด อาจจะเป็นโรงแรมหรือบ้านพักแต่อย่าสร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างความหวาดระแวงให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่นี้