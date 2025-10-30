ปทุมธานี ผวจ.ปทุมธานี ผู้การปทุมฯ ร่วมปล่อยแถวตำรวจระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2568
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่ลานจอดรถห้างแม็คโคร ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชกติเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ร่วมกันปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2568
โดยมี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พร้อม ผกก.สภ.ฯ รอง ผกก.ป.สภ.ฯ ทั้ง 12 สภ.จว.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ราชการส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู อาสาสมัครตำรวจชุมชน ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสันติบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รวมกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 165 นาย รถยนต์ จำนวน 45 คัน และรถจักรยานยนต์สายตรวจ จำนวน 25 คันร่วมปฏิบัติปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมฯ
ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจภูธรภาค 1 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดย ให้ประสานการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนอาสาสมัครในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันเหตุและปราบปรามอาชญากรรม การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางออกมาร่วมงานในช่วงประเพณีลอยกระทง