จับเก๋งซุกยาบ้าล็อตใหญ่ นับล้านเม็ด อัดแน่นเต็มรถ ใต้สะพานข้ามน้ำกก รวบหนุ่มรับจ้างขน สารภาพเตรียมส่งภาคกลาง
วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.32 พ.ต.ต.อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.327 เข้าตรวจสอบยาบ้า 1,098,000 เม็ด พร้อมจับกุมนายธานิท ชาวจังหวัดสงขลา หลังจับกุมได้เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 29 ต.ค.68 ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว โดยใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายตะวันตก
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังวางแผนเข้าสกัดกั้นจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.40 น.ได้พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งไว้บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามน้ำกก ถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงได้ทำการตรวจสอบ พบกระสอบต้องสงสัยอยู่ภายในรถคันดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ซุ่มสังเกตการณ์อยู่บริเวณใกล้เคียง
กระทั่งเวลา 23.00 น.ได้มีชายหญิง ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับมาจอดใกล้กับคันดังกล่าว แล้วได้กดสัญญาณเปิดล็อคประตูรถ และได้เปิดรถ ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบ และควบคุมชายหญิงทั้ง 2 คนเอาไว้ จากการตรวจสอบพบกระสอบสีดำสภาพคล้ายหีบห่อบรรจุยาเสพติด จำนวน 5 กระสอบ
เบื้องต้นนายธานิท รับว่าเป็นผู้ที่จะมาขับรถคันดังกล่าวออกไปเพื่อจำนำไปส่งยังภาคกลาง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ และได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ,เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
และเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายธานิท พร้อมของกลางมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อ ส่วนหญิงสาวที่มาด้วย เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงได้เชิญตัวมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะนำตัว นายธานิท พร้อมของกลาง ส่งสภ.แม่ยาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป