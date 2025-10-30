ตำรวจภูธรภาค 2 บุกทลายแหล่งกบดาน “นายสัน” ผู้ดูแลระบบหลังบ้าน-ออกแบบเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในจันทบุรี สารภาพรับจ้างดูแล 5 เว็บไซต์ลูกค้ากัมพูชา
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก. ได้มอบหมายให้ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรีและตำรวจ ภ.2 เปิดปฏิบัติการสำคัญในพื้นที่จันทบุรี นำกำลังจับกุมผู้รับออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบรวมกันกว่า 6 ล้านบาทต่อปี
จากการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายสัน พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.จันทบุรี มีพฤติการณ์ชัดเจนในการเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์ หลังทราบเบาะแส ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ได้วางแผนเข้าปิดล้อมและตรวจค้นห้องพักดังกล่าว และพบตัวนายสัน อยู่ภายในห้อง พร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหลายรายการ ซึ่งใช้ในการกระทำความผิด
สอบสวนนายสัน ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีหน้าที่เป็นทั้ง ผู้รับออกแบบเว็บไซต์ และ แอดมินดูแลระบบหลังบ้าน ให้กับเว็บไซต์พนันรวมถึง 5 เว็บไซต์หลัก ได้แก่ www.win168.fun, www.allnewluxxury.com, www.ultrafunspace.com, www.redhatterna.com และ www.lumos878.com
จากการตรวจสอบ พบผู้ต้องหามีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขระบบ ฝาก-ถอน, เปลี่ยนรูปภาพเว็บไซต์, ตอบคำถามลูกค้า และดูแลการทำงานของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยได้รับค่าจ้างสูงถึง 70,000 บาทต่อเดือน (แบ่งกับเพื่อนร่วมงานอีกราย) ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้ต้องหาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์ในฝั่งประเทศกัมพูชา
ผลการสอบสวนเชิงลึก พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ทั้ง 5 เว็บไซต์ที่นายสันฯ ดูแลอยู่ มี เงินหมุนเวียนในระบบรวมกันกว่า 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัว นายสันฯ พร้อมแจ้งข้อหา “จัดให้มีการเล่น หรือช่วยโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต”
หลังการจับกุมทางตำรวจภูธรจันทบุรี ได้เร่งดำเนินการขยายผลจับกุมเครือข่าย ร่วมกระทำความผิดรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียม ดำเนินคดีในส่วนความผิดฐาน “ฟอกเงิน” กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากมีการหมุนเวียนเงินจำนวนมหาศาลจากธุรกิจผิดกฎหมายผ่านระบบออนไลน์