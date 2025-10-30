งูเหลือมยักษ์ กินเหยื่ออิ่มนอนกลางถนน คอหวยไม่พลาดส่องทีเด็ด ได้เลขเบิ้ลสวยๆ ชาวบ้านแจ้งกู้ภัยจับ แต่เลื้อยหนีเข้าป่าข้างทางแล้ว
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (29 ต.ค.68) ชาวบ้านบ้านดอนหวาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี ต่างพากันแตกตื่น หลังพบงูเหลือมยักษ์เลื้อยขึ้นมานอนขวางถนนกลางหมู่บ้าน จนรถที่สัญจรไปมาต้องหยุดชะงัก โดยลักษณะของงูเหลือม ความยาวไม่ต่ำกว่า 4-5 เมตร มีลำตัวใหญ่เท่าต้นขาคน
ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า งูเหลือมตัวนี้เพิ่งกลืนเหยื่อเข้าไปจนท้องป่องแน่น ทำให้ขยับตัวได้ช้า จึงนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน ชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาเห็นต่างรีบจอดรถลงมาดู พร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปและบอกต่อกันเป็นวงกว้าง จนกลายเป็นภาพชวนระทึกกลางหมู่บ้าน
น.ส.บี อายุ 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ขณะมีคนขับรถผ่านมาพบงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยข้ามถนนแต่ไปต่อไม่ได้ จึงรีบโทรแจ้งตนให้มาดู ก่อนที่เธอจะประสานอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยจับงู แต่พอทีมกู้ภัยกำลังจะมา ก็มีคนอยากรู้อยากเห็นเข้าไปใกล้ บางคนถึงขั้นเอามือไปจับหางงู ทำให้งูหันกลับมาทำท่าจะป้องกันตัว แต่ดูเหมือนมันไม่มีแรง เพราะเพิ่งกินเหยื่อเข้าไปเต็มท้อง เห็นชัดว่าท้องมันป่องมาก น่าจะเป็นไก่หรือหมาน้อย เพราะแถวนี้ไก่หายบ่อย
ชาวบ้านที่มาดูหลายคนอยากแหย่งูยักษ์ จากนั้นงูเหลือมค่อย ๆ เหยียดตัวออกและเลื้อยหนีเข้าไปในพงหญ้าข้างทาง ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างติดกับสวนสาธารณะหนองแด โดยเชื่อว่าในบริเวณดังกล่าวอาจมีงูเหลือมอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งตัว เพราะชาวบ้านเคยพบเห็นหลายครั้ง
“พื้นที่ตรงนี้รกร้างและมีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ งูเลยชอบมาอาศัยอยู่ ชาวบ้านควรระวัง โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์เล็ก ๆ อย่างไก่หรือหมาแมว อย่าปล่อยเพ่นพ่านตอนกลางคืน และอย่าเดินเข้าพื้นที่รกโดยลำพัง” น.ส.บี กล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวในเวลาต่อมา แต่ไม่พบนงูเหลือมตัวดังกล่าว คาดว่าได้เลื้อยหนีเข้าป่าลึกไปแล้ว โดยจะเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายต่อชาวบ้านในหมู่บ้านดอนหวาย
ส่วนคอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดงูเหลือมยักษ์ความยาวเกือบ 5 เมตร 0 กินเหยื่ออิ่มนอนงอเป็นสองท่อน คอหวยเชื่อมาแน่เลขเด็ด 11-77 ลุ้นโชคใหญ่วันที่ 1 พ.ย.68 นี้