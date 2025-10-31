เที่ยวบินจากไอโอวาไปชิคาโกวุ่น! สองแอร์โฮสเตสเปิดศึกปากแซ่บกลางเครื่อง ผู้โดยสารรอเก้อกว่า 4 ชั่วโมงกว่าจะได้บินต่อ หลังเปลี่ยนลูกเรือยกทีม

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เที่ยวบิน UA-2138 ของ United Airlines จากสนามบินดิมอยน์ รัฐในรัฐไอโอวา เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติชิคาโกโอแฮร์ ต้องล่าช้ากว่า 4 ชั่วโมง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังสองพนักงานต้อนรับบนเครื่องเกิดโต้เถียงกันอย่างรุนแรง จนทำให้เที่ยวบินไม่สามารถออกเดินทางได้ตามเวลา

เดิมทีเที่ยวบินมีกำหนดออกเวลา 11:26 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) แต่เมื่อเหตุการณ์บานปลาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องต้องให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง และเปลี่ยนทีมพนักงานต้อนรับชุดใหม่ทั้งหมด ก่อนที่เครื่องจะออกเดินทางในเวลา 15:24 น. และถึงชิคาโกเวลา 17:09 น.

ภาพประกอบ

รายงานระบุว่า ความขัดแย้งครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อความปลอดภัย ทำให้ต้องเปลี่ยนทีมพนักงานต้อนรับทันที อีกทั้งสนามบินดิมอยน์ ไม่ใช่ฐานของทีมงาน ทำให้การหาพนักงานทดแทนทำได้ล่าช้า

แม้ผู้โดยสารจะได้รับคูปองอาหาร แต่ United Airlines ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

เหตุการณ์ลักษณะนี้ แม้เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ก็สะท้อนถึงความท้าทายของการทำงานในสายการบิน ที่ทางพนักงานต้อนรับต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่ต่างคนต่างมาจากหลายเที่ยวบินอยู่เสมอ

AP

