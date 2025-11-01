เวียดนาม “ท่วมหนัก” สังเวย 13 ศพ บ้านนับแสนหลังเสียหาย-บางส่วนจมมิดหลังคา

เวียดนาม “ท่วมหนัก” – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 1 พ.ย. ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางของ ประเทศเวียดนาม หลังน้ำท่วมสูงเพราะฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 13 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 11 ราย
รายงานระบุด้วยว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครอบคลุมถึงเมืองเว้ อดีตเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ซึ่งปัจจุบันถูกยุบเพื่อจัดตั้งเป็นเขตใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตฟู้ซวน และเขตถ่วนฮว้า กับเขตฮอยอันในจังหวัดกว๋างนาม โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าฮอยอันซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ภาพที่สื่อท้องถิ่นเผยแพร่แสดงให้เห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังจมอยู่ใต้น้ำ บ้านเรือนกว่า 116,000 หลังถูกน้ำท่วม และบางส่วนเผชิญกับระดับน้ำเกือบมิดหลังคา ขณะที่และพืชผลทางการเกษตรกว่า 31,250 ไร่พังเสียหาย เช่นเดียวกับถนนและทางรถไฟ
ตามรายงานของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและอาจมีปริมาณฝนรายวันเกิน 500 มิลลิเมตรในบางพื้นที่ในช่วง 1-2 วันนี้
