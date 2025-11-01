เวียดนาม “ท่วมหนัก”รอยเตอร์ รายงานวันที่ 1 พ.ย. ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางของ ประเทศเวียดนาม หลังน้ำท่วมสูงเพราะฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 13 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 11 ราย

เวียดนาม “ท่วมหนัก” สังเวย 13 ศพ บ้านนับแสนหลังเสียหาย-บางส่วนจมมิดหลังคา

เวียดนาม “ท่วมหนัก” – Drone footage shows flooded buildings following heavy rains, in Danang, Vietnam, October 28, 2025, in this screen grab taken from a handout video. VTV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VIETNAM OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN VIETNAM. NO RESALES. NO ARCHIVES.

รายงานระบุด้วยว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครอบคลุมถึงเมืองเว้ อดีตเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ซึ่งปัจจุบันถูกยุบเพื่อจัดตั้งเป็นเขตใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตฟู้ซวน และเขตถ่วนฮว้า กับเขตฮอยอันในจังหวัดกว๋างนาม โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าฮอยอันซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

เวียดนาม “ท่วมหนัก” สังเวย 13 ศพ บ้านนับแสนหลังเสียหาย-บางส่วนจมมิดหลังคา

เวียดนาม “ท่วมหนัก” – Drone footage shows people gathering near boats amid floodwater following heavy rains, in Danang, Vietnam, October 28, 2025, in this screen grab taken from a handout video. VTV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VIETNAM OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN VIETNAM. NO RESALES. NO ARCHIVES.

ภาพที่สื่อท้องถิ่นเผยแพร่แสดงให้เห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังจมอยู่ใต้น้ำ บ้านเรือนกว่า 116,000 หลังถูกน้ำท่วม และบางส่วนเผชิญกับระดับน้ำเกือบมิดหลังคา ขณะที่และพืชผลทางการเกษตรกว่า 31,250 ไร่พังเสียหาย เช่นเดียวกับถนนและทางรถไฟ

ตามรายงานของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและอาจมีปริมาณฝนรายวันเกิน 500 มิลลิเมตรในบางพื้นที่ในช่วง 1-2 วันนี้

เวียดนาม “ท่วมหนัก” สังเวย 13 ศพ บ้านนับแสนหลังเสียหาย-บางส่วนจมมิดหลังคา

Military personnel deliver relief supplies to local residents isolated by flooding in Danang, Vietnam, Friday, Oct. 31, 2025. (Nguyen Khoa Chuong/VNA via AP)

เวียดนาม “ท่วมหนัก” สังเวย 13 ศพ บ้านนับแสนหลังเสียหาย-บางส่วนจมมิดหลังคา

People wade through a flooded street, as a motorist looks on, in Hoi An, following deadly floods in central Vietnam, October 31, 2025. REUTERS/Thinh Nguyen

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
2

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
3

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
4

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
6

สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ ก่อนก่อเหตุสลด
7

ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา
8

ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน
9

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
10

เช็กดวง 3 ราศี เตรียมรับทรัพย์วันหวยออก เผยที่มาโชคลาภ ลุ้นเลขนำโชคราศี