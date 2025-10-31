 

สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ – ทำร้ายร่างกายร่วม 5 เดือน ก่อนก่อเหตุสลด จุดกระแสวิจารณ์การทำงาน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในรัฐมหาราษฏระ อินเดีย เมื่อแพทย์หญิงรายหนึ่งก่อเหตุสลด ภายในโรงพยาบาล โดยในฝ่ามือซ้ายของเธอมีข้อความเขียนด้วยลายมือ ระบุว่า เธอตัดสินใจจบชีวิตเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขืนและทำร้ายร่างกายซ้ำหลายครั้ง

ข้อความในฝ่ามือของผู้ตายระบุว่า “ตำรวจโกปาล บัดเน คือสาเหตุที่ฉันต้องตาย เขาข่มขืนฉัน 4 ครั้ง ทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดกว่า 5 เดือนที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ ในข้อความยังมีการกล่าวถึงชายอีกคน ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเช่าที่ผู้ตายพักอาศัย ว่าเป็นผู้ก่อกวนและกลั่นแกล้งทางจิตใจด้วย

ก่อนเกิดเหตุ แพทย์หญิงรายนี้เคยทำหนังสือร้องเรียนต่อรองผู้กำกับการตำรวจประจำพื้นที่พัลตัน โดยระบุว่าตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายในสถานีตำรวจพัลตันรูรัลคุกคาม และขอให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับผู้กระทำผิด

ซึ่งในจดหมายร้องเรียน เธอได้เอ่ยชื่อ โกปาล บัดเน สารวัตรตำรวจ ปาทิล และ ผู้ช่วยสารวัตร ลัดพุทเร พร้อมระบุว่าเธออยู่ในภาวะเครียดอย่างรุนแรง

หลังเหตุการณ์เกิดขึ้น หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้พักงาน โกปาล บัดเน ทันที

อย่างไรก็ตาม เหตุสลดครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดกระแสความไม่พอใจและการวิพากษ์ทางการเมืองในรัฐอย่างรุนแรงว่า เมื่อผู้พิทักษ์กลายเป็นผู้ล่า แล้วใครจะคุ้มครองประชาชนได้?

ภาพประกอบ

หน้าที่ของตำรวจคือการปกป้อง แต่กลับมากระทำกับแพทย์หญิงผู้บริสุทธิ์ ทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อเธอร้องเรียนมาก่อนแล้ว? การเพิกเฉยเช่นนี้ทำให้ความรุนแรงในวงการตำรวจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปลดตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ละเลยไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนก่อนหน้านี้ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสตรีแห่งรัฐมหาราษฏระได้ออกคำสั่งให้ตำรวจเร่งสืบสวนข้อเท็จจริง

โดยเฉพาะเหตุผลที่ทำให้แพทย์หญิงรายนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้จะร้องเรียนไว้ก่อนหน้า พร้อมเน้นให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจละเลยหน้าที่ และดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
4

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
5

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
6

อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
7

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
8

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
9

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
10

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน