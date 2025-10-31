สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ – ทำร้ายร่างกายร่วม 5 เดือน ก่อนก่อเหตุสลด จุดกระแสวิจารณ์การทำงาน
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในรัฐมหาราษฏระ อินเดีย เมื่อแพทย์หญิงรายหนึ่งก่อเหตุสลด ภายในโรงพยาบาล โดยในฝ่ามือซ้ายของเธอมีข้อความเขียนด้วยลายมือ ระบุว่า เธอตัดสินใจจบชีวิตเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขืนและทำร้ายร่างกายซ้ำหลายครั้ง
ข้อความในฝ่ามือของผู้ตายระบุว่า “ตำรวจโกปาล บัดเน คือสาเหตุที่ฉันต้องตาย เขาข่มขืนฉัน 4 ครั้ง ทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดกว่า 5 เดือนที่ผ่านมา”
นอกจากนี้ ในข้อความยังมีการกล่าวถึงชายอีกคน ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเช่าที่ผู้ตายพักอาศัย ว่าเป็นผู้ก่อกวนและกลั่นแกล้งทางจิตใจด้วย
ก่อนเกิดเหตุ แพทย์หญิงรายนี้เคยทำหนังสือร้องเรียนต่อรองผู้กำกับการตำรวจประจำพื้นที่พัลตัน โดยระบุว่าตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายในสถานีตำรวจพัลตันรูรัลคุกคาม และขอให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับผู้กระทำผิด
ซึ่งในจดหมายร้องเรียน เธอได้เอ่ยชื่อ โกปาล บัดเน สารวัตรตำรวจ ปาทิล และ ผู้ช่วยสารวัตร ลัดพุทเร พร้อมระบุว่าเธออยู่ในภาวะเครียดอย่างรุนแรง
หลังเหตุการณ์เกิดขึ้น หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้พักงาน โกปาล บัดเน ทันที
อย่างไรก็ตาม เหตุสลดครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดกระแสความไม่พอใจและการวิพากษ์ทางการเมืองในรัฐอย่างรุนแรงว่า เมื่อผู้พิทักษ์กลายเป็นผู้ล่า แล้วใครจะคุ้มครองประชาชนได้?
หน้าที่ของตำรวจคือการปกป้อง แต่กลับมากระทำกับแพทย์หญิงผู้บริสุทธิ์ ทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อเธอร้องเรียนมาก่อนแล้ว? การเพิกเฉยเช่นนี้ทำให้ความรุนแรงในวงการตำรวจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปลดตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ละเลยไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนก่อนหน้านี้ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสตรีแห่งรัฐมหาราษฏระได้ออกคำสั่งให้ตำรวจเร่งสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะเหตุผลที่ทำให้แพทย์หญิงรายนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้จะร้องเรียนไว้ก่อนหน้า พร้อมเน้นให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจละเลยหน้าที่ และดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด