สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่า 34 คนเครือข่าย “ปรินซ์กรุ๊ป” ยึดทรัพย์กว่า 4.8 พันล้าน

สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่า – รอยเตอร์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 1 พ.ย. ว่า ตำรวจสิงคโปร์ยึดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว 4,860 ล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (ปรินซ์กรุ๊ป) เครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจศูนย์หลอกลวง (ศูนย์สแกมเมอร์) ขนาดใหญ่ในกัมพูชา
ทรัพย์สินประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ บัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ รวมถึงเงินสดที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายและ นายเฉิน จื้อ ชายชาวจีนที่ถือสัญชาติสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งปรินซ์กรุ๊ป
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเครือข่ายที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์และใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก
ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าการสืบสวนกรณีที่พัวพันกับนายเฉินและผู้ร่วมเครือข่ายเริ่มตั้งแต่ปี 2567 หลังได้รับข่าวกรองจากสำนักงานรายงานธุรกรรมน่าสงสัย โดยออกหมายจับชาวมาเลเซีย 7 คนและชาวสิงคโปร์ 27 คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเหยื่อหลายร้อยคนและทำให้สูญเสียเงินมากกว่า 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (กว่า 1,328 ล้านบาท)
ด้านธนาคารกลางสิงคโปร์เปิดเผยว่าทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตั้งแต่เนิ่นๆ และบัญชีที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งถูกปิดไปแล้ว “สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีเงินจำนวนมากถูกเก็บไว้ในภาคการเงินของเรา” ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุในแถลงการณ์
ขณะเดียวกันตำรวจมาเลเซียได้เริ่มปฏิบัติการล่าตัวพลเมือง 7 คนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายขอบเขตระดับภูมิภาคเพื่อทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนที่ทางการสิงคโปร์ระบุตัวได้และมีการประกาศแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศให้ติดตามจับกุมตัวบุคคลเหล่านี้ทั่วประเทศ รวมถึงในสิงคโปร์ด้วย
ร.ต.อ.เอ็ม. กุมาร ผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจมาเลเซีย กล่าวว่า “ตำรวจเริ่มดำเนินการติดตามและจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซีย ทั้งเจ็ดคนถูกขึ้นบัญชีดำเพื่อจับกุมและสอบสวนเพิ่มเติม”
