สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่า 34 คนเครือข่าย “ปรินซ์กรุ๊ป” ยึดทรัพย์กว่า 4.8 พันล้าน

สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่ารอยเตอร์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 1 พ.ย. ว่า ตำรวจสิงคโปร์ยึดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว 4,860 ล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (ปรินซ์กรุ๊ป) เครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจศูนย์หลอกลวง (ศูนย์สแกมเมอร์) ขนาดใหญ่ในกัมพูชา

สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่า – Malaysian police have launched a nationwide manhunt for seven of its citizens, placing them on the national wanted list as part of a widening regional effort to dismantle cross-border cybercrime networks identified by Singaporean authorities. /straitstimes/

ทรัพย์สินประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ บัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ รวมถึงเงินสดที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายและ นายเฉิน จื้อ ชายชาวจีนที่ถือสัญชาติสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งปรินซ์กรุ๊ป

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเครือข่ายที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์และใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก

The move comes after Singapore police issued arrest warrants for the seven Malaysians and 27 Singaporeans linked to a syndicate accused of duping hundreds of victims, with losses exceeding S$41 million through impersonation scams. Allegedly coordinated from Phnom Penh, the operation marks one of Singapore’s largest overseas scam probes, underscoring the rapid spread of transnational fraud networks in South-east Asia. /straitstimes/

ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าการสืบสวนกรณีที่พัวพันกับนายเฉินและผู้ร่วมเครือข่ายเริ่มตั้งแต่ปี 2567 หลังได้รับข่าวกรองจากสำนักงานรายงานธุรกรรมน่าสงสัย โดยออกหมายจับชาวมาเลเซีย 7 คนและชาวสิงคโปร์ 27 คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเหยื่อหลายร้อยคนและทำให้สูญเสียเงินมากกว่า 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (กว่า 1,328 ล้านบาท)

ด้านธนาคารกลางสิงคโปร์เปิดเผยว่าทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตั้งแต่เนิ่นๆ และบัญชีที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งถูกปิดไปแล้ว “สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีเงินจำนวนมากถูกเก็บไว้ในภาคการเงินของเรา” ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุในแถลงการณ์

สิงคโปร์-มาเลเซียเร่งไล่ล่า – Singapore had earlier moved against the network. In September, authorities charged 12 suspects including Malaysians in the first wave of enforcement. As Malaysian authorities try to locate the seven suspects, two individuals have drawn particular attention: Tang Soon Fai, 25 and Tang Soon Wah, 31. /straitstimes/

ขณะเดียวกันตำรวจมาเลเซียได้เริ่มปฏิบัติการล่าตัวพลเมือง 7 คนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายขอบเขตระดับภูมิภาคเพื่อทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนที่ทางการสิงคโปร์ระบุตัวได้และมีการประกาศแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศให้ติดตามจับกุมตัวบุคคลเหล่านี้ทั่วประเทศ รวมถึงในสิงคโปร์ด้วย

ร.ต.อ.เอ็ม. กุมาร ผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจมาเลเซีย กล่าวว่า “ตำรวจเริ่มดำเนินการติดตามและจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซีย ทั้งเจ็ดคนถูกขึ้นบัญชีดำเพื่อจับกุมและสอบสวนเพิ่มเติม”

 

