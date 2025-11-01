ไฟไหม้ร้านอาหารบนชั้นสูง อาคารเปโตรนาส ทาวเวอร์ 3 กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ดับเพลิงระดมกำลังควบคุมเพลิง-ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคาร PETRONAS Tower 3 หรือ Menara Carigali อาคารสูง 60 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับอาคารแฝด PETRONAS Twin Towers ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 โดยไฟเกิดขึ้นภายในร้านอาหารบนชั้นสูงของอาคาร

นายฮัสซัน อัสอารี โอมาร์ (Hassan ‘As’ari Omar) ผู้อำนวยการหน่วยดับเพลิง และกู้ภัยกรุงกัวลาลัมเปอร์ (JBPM) ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมกำลังพร้อมรถดับเพลิงไปยังสถานที่เกิดเหตุ และกำลังควบคุมเพลิงอย่างเต็มกำลัง ขณะเดียวกันทีมงานยังตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ ภาพและวิดีโอของเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์และกลายเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ต โดยหลายคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตัวในพื้นที่ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าจะมีการสืบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต

 

