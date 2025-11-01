แบบจำลอง AI สุดสะพรึง! ภาพเตือนอนาคตของคนติดโซฟาในอีก 25 ปี สุขภาพพัง รูปร่างเปลี่ยน ผิวพรรณโทรม และเสี่ยงโรคร้ายทุกระบบของร่างกาย
ถ้าคุณคิดว่าการนั่งโซฟาเล่นโซเชียลทั้งวันเป็นเรื่องไร้สาระ คิดใหม่ได้เลย! เพราะแอปนับก้าว WeWard ได้สร้าง แบบจำลองดิจิทัลของอนาคตมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบ “ติดโซฟา” ไม่ขยับตัว ซึ่งผลลัพธ์อาจไม่น่าดูนัก
ตัวละครจำลองนี้มีชื่อว่า “แซมมี่” หรือ “ก็อบลินแห่งโซฟา” ถูกออกแบบโดยอ้างอิงข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO), ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดไปป้อนลงในพรอมต์ของ ChatGPT เพื่อให้สร้างภาพจำลองดังกล่าวออกมา
จากการสังเกตแซมมี่พบว่า น้ำหนักขึ้นรอบเอว เพราะพลังงานที่ไม่ได้ใช้จากการนั่ง รวมถึงเวลาที่เลื่อนโซเชียลเพลิน ๆ กลายเป็นไขมันสะสม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ โรคหัวใจ และเบาหวาน
ไม่เพียงเรื่องน้ำหนัก ท่าทางของแซมมี่ยังแสดงอาการคอเอียงหลังค่อม การก้มหน้าเล่นหน้าจอนาน ๆ ทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรังบริเวณคอ และไหล่ นักวิจัยเตือนว่าอาจเกิดกล้ามเนื้อตึง และปัญหากระดูกสันหลังตามมา
สายตาก็ไม่รอด การจ้องหน้าจอนาน ๆ ทำให้ กะพริบตาน้อยลง โฟกัสตาระยะเดียวเกินไป จนเกิดตาแห้ง มองภาพเบลอ ปวดหัว และโฟกัสลำบาก การแก้ไขง่าย ๆ คือ กฎ 20-20-20: ทุก 20 นาที มองไปยังสิ่งของที่อยู่ห่าง 20 ฟุต 20 วินาที
เท้า และขาก็มีปัญหา การนั่งนานทำให้ เลือดไหลเวียนช้า ข้อเท้า และเท้าบวม เสี่ยงเส้นเลือดขอด และในกรณีรุนแรง อาจเกิด ลิ่มเลือด เหมือนเหตุการณ์ชายอังกฤษวัย 24 ปีที่เสียชีวิตจากการเล่นเกมต่อเนื่องในช่วงล็อกดาวน์
ไม่หมดแค่นั้น การนั่งโซฟานาน ๆ ยังเสี่ยงต่อ ข้อแข็ง ข้ออักเสบ ผมบางหรือร่วง ปัญหาผิว และถุงใต้ตา ทำให้ภาพรวมทั้งสุขภาพ และรูปลักษณ์เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
ด้าน WeWard ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานอัปโหลดรูปตัวเองไปสร้างแบบจำลองอนาคตสุดสะพรึง ผ่าน ChatGPT เพื่อเตือนว่า “หากไม่เริ่มขยับร่างกาย รูปร่าง และผิวพรรณของเราจะเป็นอย่างไรใน 25 ปีข้างหน้า”
สรุปง่าย ๆ คือ แซมมี่ไม่ได้มาเล่น ๆ มันคือ “ภาพเตือนอนาคต” ที่น่ากลัวของคนติดโซฟา ไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ หรือรูปลักษณ์ ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ต้องเริ่มลุกขึ้นขยับร่างกายตั้งแต่วันนี้!
ขอบคุณที่มา: New York Post