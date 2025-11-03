งานวิวาห์อลหม่าน! แขกเปิดศึกแย่ง “ไก่ทอด” บาดเจ็บหลายราย ด้านบ่าวสาวเดินหน้าจัดงานต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย จากงานแต่งสุดหวานชื่น กลับกลายเป็นเหตุชุลมุนในพริบตา เมื่อแขกแห่แย่งอาหาร จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทใหญ่โต
รายงานระบุว่า เหตุทะเลาะวิวาทเริ่มจากการแย่งกันตักไก่ทอด ก่อนจะบานปลาย มีทั้งการตะโกน ด่าทอ และชกต่อยกัน แขกบางส่วนพยายามหนีเอาตัวรอด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดความวุ่นวาย แต่พิธีแต่งงานก็สามารถดำเนินต่อได้ภายใต้การดูแลของตำรวจ
“มีคนมุงที่โต๊ะไก่ทอดเยอะมาก ตอนนั้นแขกกำลังพยายามจะตักไก่ทอด แต่จู่ ๆ ก็มีการทะเลาะกัน มีทั้งผู้หญิงและเด็กอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ทำให้เกิดเหตุชุลมุนและเหยียบกันจนมีคนเจ็บ หนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ ตอนนี้อาการค่อนข้างหนักและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้ว” พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่า
ในคลิปวิดีโอ จะเห็นผู้คนวิ่งหนีกันอลหม่าน บางส่วนชกต่อยกันกลางงาน มีเสียงโหวกเหวกดังทั่วบริเวณ ตำรวจได้รับแจ้งจากแขกในงานจึงรีบเข้ามาระงับเหตุ และยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่จนพิธีแต่งงานเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันเหตุปะทะซ้ำอีกครั้ง
