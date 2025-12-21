โซเชียลตะลึง “หวัง ลี่หง” เขย่าเวทีอนาคต หลังโชว์เต้นร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สุดล้ำในคอนเสิร์ตที่เฉิงตู ประเทศจีน สะกดทุกสายตาบนโลกออนไลน์
21 ธันวาคม 2568 – หวัง ลี่หง นักร้องลูกครึ่งจีน-อเมริกัน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนเพลงอีกครั้ง หลังเปิดเวทีคอนเสิร์ต Best Place Tour ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ด้วยการแสดงสุดล้ำอนาคต ร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Unitree G1 หลายตัว จนกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์
ในการแสดงดังกล่าว หุ่นยนต์ปรากฏตัวบนเวทีในลุคกางเกงทรงหลวมและเสื้อคลุมระยิบระยับ เต้นประสานจังหวะไปพร้อมกับแดนเซอร์มนุษย์อย่างพร้อมเพรียง สร้างภาพที่ผสานโลกของดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างแปลกใหม่
ช่วงที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุด คือการแสดงเพลง “Open Fire” เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่แม่นยำ คมกริบ เข้ากับดนตรีสดและแสงสีบนเวทีอย่างลงตัว โดยไฮไลต์สำคัญคือฉากที่หุ่นยนต์หลายตัวตีลังกาหน้า หรือที่เรียกว่า “Webster flip” พร้อมกันแทบไร้ที่ติ สร้างความตะลึงให้ผู้ชมทั้งในฮอลล์และทางบ้าน
Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.
Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf
— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025
คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงโชว์ความล้ำของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องการสื่อสารแนวคิดว่า ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สามารถเข้ามา “เสริมพลัง” ให้การแสดงทางศิลปะได้ โดยไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาแทนที่มนุษย์บนเวที
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนักร้องรายนี้ระบุว่า การแสดงครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่หาได้ยากของ “นักเต้นหุ่นยนต์” ในคอนเสิร์ตดนตรีสด โดยทันทีที่อินโทรเพลง Open Fire ดังขึ้น หุ่นยนต์ก็ปรากฏตัวและเคลื่อนไหวประสานกับท่าเต้นของศิลปินได้อย่างสมบูรณ์แบบ
หลังการแสดง วิดีโอการแสดงดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนแพลตฟอร์มอย่าง X และอินสตราแกรม โดย อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เพียงคำเดียวว่า “Impressive” (น่าประทับใจมาก)
ขณะเดียวกัน แฟน ๆ ก็พากันแชร์คลิปต่ออย่างกว้างขวางบน Weibo, อินสตราแกรม และ X จนเกิดการเปรียบเทียบกันแบบขำ ๆ ระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีน กับโครงการหุ่นยนต์จากสหรัฐฯ อย่าง Optimus ของ Tesla ซึ่งยิ่งทำให้กระแสการพูดถึงการแสดงครั้งนี้ร้อนแรงมากขึ้นบนโลกออนไลน์
Impressive https://t.co/IacxCOxpki
— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2025
กระแสคอมเมนต์จากผู้ชมบนโลกออนไลน์
ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนว่า “แดนเซอร์อาจถูก AI แทนที่แล้ว ดูท่าทางพวกนั้นสิ!”
อีกรายแสดงความคิดเห็นว่า “คนเจเนอเรชันมิลเลนเนียลน่าจะเป็นรุ่นที่โชคดีที่สุดที่เคยเกิดมา เพราะหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ทุกเล่มที่เราเคยอ่าน น่าจะกลายเป็นความจริงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”
ขณะที่ผู้ใช้รายที่สามมองไปข้างหน้า โดยระบุว่า “ปี 2569 จะเป็นปีที่การใช้งานหุ่นยนต์แพร่หลายมากกว่าที่เคย Unitree กำลังให้ความรู้สึกแบบเดียวกับ DeepSeek ในวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์”
ที่มา: futurism
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ทีมข่าวสดรายงาน