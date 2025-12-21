โซเชียลตะลึง “หวัง ลี่หง” เขย่าเวทีอนาคต หลังโชว์เต้นร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สุดล้ำในคอนเสิร์ตที่เฉิงตู ประเทศจีน สะกดทุกสายตาบนโลกออนไลน์

21 ธันวาคม 2568 – หวัง ลี่หง นักร้องลูกครึ่งจีน-อเมริกัน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนเพลงอีกครั้ง หลังเปิดเวทีคอนเสิร์ต Best Place Tour ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ด้วยการแสดงสุดล้ำอนาคต ร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Unitree G1 หลายตัว จนกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์

ในการแสดงดังกล่าว หุ่นยนต์ปรากฏตัวบนเวทีในลุคกางเกงทรงหลวมและเสื้อคลุมระยิบระยับ เต้นประสานจังหวะไปพร้อมกับแดนเซอร์มนุษย์อย่างพร้อมเพรียง สร้างภาพที่ผสานโลกของดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างแปลกใหม่

ช่วงที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุด คือการแสดงเพลง “Open Fire” เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่แม่นยำ คมกริบ เข้ากับดนตรีสดและแสงสีบนเวทีอย่างลงตัว โดยไฮไลต์สำคัญคือฉากที่หุ่นยนต์หลายตัวตีลังกาหน้า หรือที่เรียกว่า “Webster flip” พร้อมกันแทบไร้ที่ติ สร้างความตะลึงให้ผู้ชมทั้งในฮอลล์และทางบ้าน

คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงโชว์ความล้ำของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องการสื่อสารแนวคิดว่า ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สามารถเข้ามา “เสริมพลัง” ให้การแสดงทางศิลปะได้ โดยไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาแทนที่มนุษย์บนเวที

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนักร้องรายนี้ระบุว่า การแสดงครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่หาได้ยากของ “นักเต้นหุ่นยนต์” ในคอนเสิร์ตดนตรีสด โดยทันทีที่อินโทรเพลง Open Fire ดังขึ้น หุ่นยนต์ก็ปรากฏตัวและเคลื่อนไหวประสานกับท่าเต้นของศิลปินได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หลังการแสดง วิดีโอการแสดงดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนแพลตฟอร์มอย่าง X และอินสตราแกรม โดย อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เพียงคำเดียวว่า “Impressive” (น่าประทับใจมาก)

ขณะเดียวกัน แฟน ๆ ก็พากันแชร์คลิปต่ออย่างกว้างขวางบน Weibo, อินสตราแกรม และ X จนเกิดการเปรียบเทียบกันแบบขำ ๆ ระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีน กับโครงการหุ่นยนต์จากสหรัฐฯ อย่าง Optimus ของ Tesla ซึ่งยิ่งทำให้กระแสการพูดถึงการแสดงครั้งนี้ร้อนแรงมากขึ้นบนโลกออนไลน์

กระแสคอมเมนต์จากผู้ชมบนโลกออนไลน์

ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนว่า “แดนเซอร์อาจถูก AI แทนที่แล้ว ดูท่าทางพวกนั้นสิ!”

อีกรายแสดงความคิดเห็นว่า “คนเจเนอเรชันมิลเลนเนียลน่าจะเป็นรุ่นที่โชคดีที่สุดที่เคยเกิดมา เพราะหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ทุกเล่มที่เราเคยอ่าน น่าจะกลายเป็นความจริงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

ขณะที่ผู้ใช้รายที่สามมองไปข้างหน้า โดยระบุว่า “ปี 2569 จะเป็นปีที่การใช้งานหุ่นยนต์แพร่หลายมากกว่าที่เคย Unitree กำลังให้ความรู้สึกแบบเดียวกับ DeepSeek ในวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์”

ที่มา: futurism

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ทีมข่าวสดรายงาน

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