42 ชั่วโมงไม่พัก เจ้าของร้านแซนด์วิชในประเทศอังกฤษท้าทายสถิติโลก ลงทุนปิดร้านชั่วคราว เพื่อภารกิจร้องเพลงคริสต์มาสยาวนานที่สุด บททดสอบความอึดที่แท้จริง
21 ธันวาคม 2568 – เจ้าของร้านแซนด์วิชแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ สร้างความฮือฮาด้วยการท้าทายสถิติโลกกินเนสส์ หลังตัดสินใจ ร้องเพลงคริสต์มาสติดต่อกันยาวนานถึง 42 ชั่วโมง เพื่อทำลายสถิติการร้องเพลงคริสต์มาสมาราธอนที่ยาวนานที่สุดในโลก
ชายคนดังกล่าวคือ เดฟ เพอร์เชส หรือที่ลูกค้าเรียกกันติดปากว่า “Mr. Toasty” เจ้าของร้านแซนด์วิช On Toast ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ Warehouse 4 เมืองกลอสเตอร์ โดยเขาตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวเวลาระหว่างเที่ยงคืนของวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่ออุทิศเวลาและพลังทั้งหมดให้กับภารกิจสุดทรหดครั้งนี้
การท้าทายของเดฟมีเป้าหมายชัดเจน คือการทำลายสถิติเดิมที่ถูกบันทึกไว้ที่ 40 ชั่วโมง ซึ่งทำไว้โดย Confidence Survival Eyong จากประเทศไนจีเรีย เมื่อปี 2567 ทำให้การร้องต่อเนื่องครบ 42 ชั่วโมงของเดฟ ถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นสถิติใหม่ของโลกหรือไม่?
ตลอดการร้อง เดฟเลือกใช้เพลงคริสต์มาสทั้งหมด 38 เพลง หมุนเวียนร้องซ้ำไปมา ตั้งแต่เพลงคลาสสิกอมตะอย่าง Jingle Bells ไปจนถึงเพลงคริสต์มาสยอดนิยมยุคใหม่ของ Mariah Carey และ Wham!
เมื่อการท้าทายสิ้นสุดลง เขาร้องเพลงไปทั้งสิ้นถึง 684 เพลง ภายในเวลาเพียง 42 ชั่วโมง นับเป็นบททดสอบทั้งร่างกาย เสียง และความอึดที่แท้จริง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าทุกชั่วโมงผ่านไปยิ่งยากขึ้น แต่ไม่คิดยอมแพ้กลางทาง
บรรยากาศตลอดการทำสถิติเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อเดฟได้รับกำลังใจจากผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคณะนักร้องผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม คณะนักร้องเด็ก รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมร้องเพลงและแต่งกายในธีมคริสต์มาส สร้างสีสันให้เหตุการณ์นี้ยิ่งพิเศษ
แม้ผลการรับรองจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ จะยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ความพยายามตลอด 42 ชั่วโมงของ “Mr. Toasty” ได้กลายเป็นเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับผู้คนในเมืองกลอสเตอร์อย่างแท้จริง
ที่มา: upi
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ทีมข่าวสดรายงาน