ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน – วันที่ 21 ธ.ค. โคเรียเฮอรัลด์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมชายชาวจีนช่วงอายุ 20 ปีในข้อหาพยายามฆ่าชายชาวจีนอีกคนที่รู้จักจากการทำงานก่อสร้าง

ตำรวจเปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมว่า ชายวัย 20 กว่าปีถูกจับกุมในข้อหาพยายามฆ่าคนรู้จัก โดยเชื่อว่าเหยื่อทำร้ายสุนัขของเขา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ในย่านที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในเขตควางซาน เมืองควางจู ตามรายงานของสถานีตำรวจควางซาน

ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน – A man in his 20s has been arrested for the attempted murder of his acquaintance, believing that the victim had abused his dog, police said on Dec 19. The attack occurred at around 5pm at a residential area in Gwangsan-gu, Gwangju, according to the Gwangsan Police Station.

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยมีปากเสียงและใช้มีดแทงชายช่วงอายุ 50 ปีที่บ้านพักในเขตกวางซาน มหานครควังจู ทางตอนใต้ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้มีบาดแผลเลือดออกและเชื่อว่าชายคนดังกล่าวทำร้ายสุนัขของตน

จากนั้นหลบหนีแต่อีก 2 ชั่วโมงต่อมาถูกตำรวจบุกจับที่บ้าน เบื้องต้นเหยื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่ชัดเจนว่าเหยื่อทำร้ายสุนัขจริงหรือไม่

ผู้ต้องสงสัยและเหยื่อซึ่งเป็นชาวจีนทั้งคู่ รู้จักกันขณะทำงานเป็นคนงานก่อสร้างและสนิทสนมกันมากพอที่จะไปมาหาสู่กันที่บ้าน ผู้ต้องสงสัยพบสุนัขของตนมีเลือดออกที่บ้านและเชื่อว่าเหยื่อเป็นผู้ก่อเหตุ เขาจึงนำมีดไปด้วยเมื่อไปเยี่ยมเหยื่อซึ่งมีอายุราว 50 ปี และการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นตามมานำไปสู่การแทงกัน

The suspect and the victim, both Chinese nationals, had met while working as construction workers and were close enough to visit each other’s homes. The suspect found his dog bleeding at his home and believed that the victim was responsible for it. He took a knife with him to visit the victim, who is in his 50s, and a subsequent quarrel led to the stabbing.

ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน - ผู้ต้องสงสัยหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่ถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที่บ้านของเขาในอีกสองชั่วโมงต่อมา เหยื่อกำลังได้รับการรักษาพยาบาล แต่มีรายงานว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ยังไม่ชัดเจนว่าเหยื่อได้ทำร้ายสุนัขจริงหรือไม่

ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน – The suspect fled the scene but was caught at his home by police two hours after the crime. The victim is receiving medical treatment, but is reportedly in critical condition. It is unclear whether the victim had actually abused the dog.

ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน - ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยและวางแผนที่จะขอหมายจับอย่างเป็นทางการ การจับกุมฉุกเฉินอนุญาตให้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้นานถึง 48 ชั่วโมง

Police are investigating the suspect and plan to request a warrant for his official arrest. An emergency arrest allows police to keep the suspect in custody for up to 48 hours.

 

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