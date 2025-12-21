ตร.เกาหลีใต้จับหนุ่มจีน – วันที่ 21 ธ.ค. โคเรียเฮอรัลด์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมชายชาวจีนช่วงอายุ 20 ปีในข้อหาพยายามฆ่าชายชาวจีนอีกคนที่รู้จักจากการทำงานก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยมีปากเสียงและใช้มีดแทงชายช่วงอายุ 50 ปีที่บ้านพักในเขตกวางซาน มหานครควังจู ทางตอนใต้ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้มีบาดแผลเลือดออกและเชื่อว่าชายคนดังกล่าวทำร้ายสุนัขของตน
จากนั้นหลบหนีแต่อีก 2 ชั่วโมงต่อมาถูกตำรวจบุกจับที่บ้าน เบื้องต้นเหยื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่ชัดเจนว่าเหยื่อทำร้ายสุนัขจริงหรือไม่
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