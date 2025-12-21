ข่าวกรองสหรัฐเผย – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 21 ธ.ค. ว่า หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาแถลงเตือนอย่างต่อเนื่องว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ยังไม่ละทิ้งเป้าหมายที่จะยึดครองยูเครนทั้งหมดและทวงคืนดินแดนบางส่วนของยุโรปที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วย
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และคณะผู้เจรจาสันติภาพเคยกล่าวว่านายปูตินต้องการยุติความขัดแย้ง รายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐมีความสอดคล้องตั้งแต่นายปูตินเปิดฉากการรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อเดือนก.พ.2565
ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับมุมมองของบรรดาผู้นำชาติยุโรปและหน่วยข่าวกรองหลายแห่ง “หน่วยข่าวกรองระบุมาโดยตลอดว่านายปูตินต้องการมากกว่านี้” นายไมค์ ควิกลีย์ คณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเดโมแครต กล่าวกับรอยเตอร์
รายงานระบุว่ารัสเซียควบคุมดินแดนของยูเครนประมาณร้อยละ 20 รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของลูฮันสก์และโดเนตสก์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคดอนบาส บางส่วนของจังหวัดซาโปริฌเฌีย แคร์ซอนหรือเคอร์ซอน และไครเมียซึ่งนายปูตินอ้างว่าสาธารณรัฐไครเมียและทั้ง 4 จังหวัดเป็นของรัสเซีย
ขณะที่นายทรัมป์กำลังกดดันยูเครนให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในในโดเนตสก์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสันติภาพ
ด้านนางทูลซี แกบบาร์ด ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า เจ้าหน้าที่ข่าวกรองแจ้งต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า “รัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงสงครามที่ใหญ่กว่ากับยุโรปและผลงานของกองทัพรัสเซียในยูเครนแสดงให้เห็นว่าขณะนี้รัสเซียขาดศักยภาพที่จะยึดครองยูเครนทั้งหมด ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงยุโรป”
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