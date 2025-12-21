ข่าวกรองสหรัฐเผยรอยเตอร์ รายงานวันที่ 21 ธ.ค. ว่า หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาแถลงเตือนอย่างต่อเนื่องว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ยังไม่ละทิ้งเป้าหมายที่จะยึดครองยูเครนทั้งหมดและทวงคืนดินแดนบางส่วนของยุโรปที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วย

แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และคณะผู้เจรจาสันติภาพเคยกล่าวว่านายปูตินต้องการยุติความขัดแย้ง รายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐมีความสอดคล้องตั้งแต่นายปูตินเปิดฉากการรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อเดือนก.พ.2565

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่และทหารผ่านศึกเนื่องในวันเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ณ ทำเนียบเครมลิน ในกรุงมอสโก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025

ข่าวกรองสหรัฐเผย – Russian President Vladimir Putin delivers a video address to congratulate officers and veterans on Security Agency Worker’s Day at the Kremlin, in Moscow, on Saturday, Dec. 20, 2025. U.S. intelligence reports continue to warn that Russian President Vladimir Putin has not abandoned his aims of capturing all of Ukraine and reclaiming parts of Europe that belonged to the former Soviet empire, six sources familiar with U.S. intelligence said. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับมุมมองของบรรดาผู้นำชาติยุโรปและหน่วยข่าวกรองหลายแห่ง “หน่วยข่าวกรองระบุมาโดยตลอดว่านายปูตินต้องการมากกว่านี้” นายไมค์ ควิกลีย์ คณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเดโมแครต กล่าวกับรอยเตอร์

รายงานระบุว่ารัสเซียควบคุมดินแดนของยูเครนประมาณร้อยละ 20 รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของลูฮันสก์และโดเนตสก์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคดอนบาส บางส่วนของจังหวัดซาโปริฌเฌีย แคร์ซอนหรือเคอร์ซอน และไครเมียซึ่งนายปูตินอ้างว่าสาธารณรัฐไครเมียและทั้ง 4 จังหวัดเป็นของรัสเซีย

ผู้คนยืนอยู่หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงภาพของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย หลังจากการแถลงข่าวประจำปีและการสนทนาทางโทรศัพท์ส่งท้ายปี บนถนนในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2025

ข่าวกรองสหรัฐเผย – People stand in front of an electronic screen showing an image of Russian President Vladimir Putin following his annual end-of-year press conference and phone-in, in a street in Moscow, Russia December 19, 2025. The reports present a starkly different picture from that painted by U.S. President Donald Trump and his Ukraine peace negotiators, who have said Putin wants to end the conflict. The most recent of the reports dates from late September, according to one of the sources. The intelligence also contradicts the Russian leader’s denials that he is a threat to Europe. REUTERS/Yulia Morozova

ขณะที่นายทรัมป์กำลังกดดันยูเครนให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในในโดเนตสก์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสันติภาพ

ด้านนางทูลซี แกบบาร์ด ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า เจ้าหน้าที่ข่าวกรองแจ้งต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า “รัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงสงครามที่ใหญ่กว่ากับยุโรปและผลงานของกองทัพรัสเซียในยูเครนแสดงให้เห็นว่าขณะนี้รัสเซียขาดศักยภาพที่จะยึดครองยูเครนทั้งหมด ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงยุโรป”

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: คิริลล์ ดมิทรีฟ ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีรัสเซีย สตีฟ วิทคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขย เข้าร่วมการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ที่ทำเนียบเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2025

FILE PHOTO: Russian presidential envoy Kirill Dmitriev, U.S. President Donald Trump’s special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner attend a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia, December 2, 2025. Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

 

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