อึ้ง เยอรมนีฮิตเทรนด์ฝึก “สุนัขล่องหน” เดินจูง-ข้ามด่านครบสูตรพร้อมน้องหมาในจินตนาการ ผู้เข้าร่วมย้ำไม่เพี้ยน แค่บำบัดใจ ด้านชาวเน็ตลั่น โลกเราเริ่มไม่ปกติ!

21 ธันวาคม 2568 – เทรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน บางอย่างชวนขำ บางเรื่องชวนคิด แต่กระแสล่าสุดจากเยอรมนีกลับทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกถึงกับงง เมื่อมีคนออกมา “ฝึกสุนัขล่องหน” อย่างจริงจัง ทั้งเดินจูง ฝึกคำสั่ง และพาไปเล่นสนามอุปสรรค ราวกับมีสุนัขอยู่ตรงหน้า

กิจกรรมนี้เรียกว่า “Hobby Dogging” ผู้เข้าร่วมจะทำทุกขั้นตอนเหมือนการฝึกสุนัขจริง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเคียงข้าง การชี้ที่เท้า หรือหยิบขนมจากกระเป๋าเพื่อให้รางวัล ต่างกันเพียงอย่างเดียวคือ สุนัขทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการ แม้หลายคนจะมองว่าไร้สาระ แต่ผู้เล่นยืนยันว่าได้ทั้งความสุข ความผ่อนคลาย และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

กระแส “สุนัขล่องหน” กลายเป็นไวรัล มียอดรับชมหลายล้านครั้งบนติ๊กต็อกและอินสตราแกรม เสียงตอบรับแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน บ้างรู้สึกทึ่งและอยากลอง ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยพากันล้อเลียน ซึ่งนักจิตวิทยาบางส่วนมองว่าอาจช่วยคลายเหงาหรือความเครียดได้ แต่โลกออนไลน์ก็ยังตั้งคำถามไม่หยุด

ผู้ใช้งานรายหนึ่งแซวว่า “ผมถอดสายรัดของหมาออก แล้วตอนนี้ก็หาเขาไม่เจอแล้ว”

อีกรายเขียนว่า “โลกใบนี้มันชักจะบ้าขึ้นทุกวัน”

แล้วเทรนด์นี้คืออะไรกันแน่?

ต้นกำเนิดของเทรนด์อยู่ที่เมืองบาดฟรีดริชส์ฮอลล์ ประเทศเยอรมนี โดย บาร์บารา เกอร์ลิงเงอร์ เทรนเนอร์สุนัขวัย 65 ปี เป็นผู้เริ่มต้น เธอไม่ใส่ใจกับคำวิจารณ์ และมุ่งออกแบบคอร์สฝึกอย่างเป็นระบบ มีทั้งกรวย สิ่งกีดขวาง และโจทย์ที่ต้องใช้สมาธิ ทั้งหมดเพื่อ “สุนัขที่มองไม่เห็น”

ในการฝึก ผู้เข้าร่วมต้องคล้องสายจูงแบบพิเศษ กระโดดข้ามไม้เตี้ย ๆ และทำท่าทางเหมือนสื่อสารกับสุนัขจริง ภาพรวมจริงจังจนหลายคนบอกว่า “เผลอเชื่อ” ว่ามีสุนัขอยู่ตรงนั้น เกอร์ลิงเงอร์ถึงกับทำสายจูงขึ้นมาเอง เพื่อให้ความรู้สึกสมจริงยิ่งขึ้น

ผู้ก่อตั้งอธิบายว่า หัวใจของ “Hobby Dogging” ไม่ได้อยู่ที่สุนัข แต่อยู่ที่ “คนถือสายจูง” เพราะนี่คือการฝึกจิตใจ สมาธิ และการควบคุมร่างกาย เมื่อไม่มีสุนัขจริง คนจะวอกแวกน้อยลง และหันมาโฟกัสท่าทาง น้ำเสียง และความตึงของกล้ามเนื้อมากขึ้น เธอยอมรับว่าการจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนาน 20 นาทีนั้น “เหนื่อยมาก”

สำหรับเกอร์ลิงเงอร์ เทรนด์สุนัขล่องหนยังเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกกับสุนัขจริง ด้าน อาเน็ตเตอ ฮิลเคิร์ต ผู้ร่วมกิจกรรม มองว่าใช้งานได้จริง เธอซ้อมเดินกับสายจูงเปล่า ๆ กับ “ชองตาล” สุนัขในจินตนาการ เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว ก่อนพาสุนัขตัวจริง “ม็อตเชน” มาฝึกในสนาม

แม้จะถูกมองว่าแปลกและชวนขำ แต่ “สุนัขล่องหน” ก็สะท้อนอีกมุมของโลกยุคใหม่ ที่ผู้คนมองหาวิธีดูแลจิตใจและสร้างพื้นที่ร่วมกันในแบบของตัวเอง และไม่ว่าคนจะเห็นด้วยหรือไม่ เทรนด์นี้ก็กำลังเติบโต พร้อมตั้งคำถามให้สังคมว่า เส้นแบ่งระหว่างความแปลกกับความสร้างสรรค์อยู่ตรงไหนกันแน่

ขอบคุณที่มา: NDTV

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ทีมข่าวสดรายงาน

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