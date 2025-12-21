อึ้ง เยอรมนีฮิตเทรนด์ฝึก “สุนัขล่องหน” เดินจูง-ข้ามด่านครบสูตรพร้อมน้องหมาในจินตนาการ ผู้เข้าร่วมย้ำไม่เพี้ยน แค่บำบัดใจ ด้านชาวเน็ตลั่น โลกเราเริ่มไม่ปกติ!
21 ธันวาคม 2568 – เทรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน บางอย่างชวนขำ บางเรื่องชวนคิด แต่กระแสล่าสุดจากเยอรมนีกลับทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกถึงกับงง เมื่อมีคนออกมา “ฝึกสุนัขล่องหน” อย่างจริงจัง ทั้งเดินจูง ฝึกคำสั่ง และพาไปเล่นสนามอุปสรรค ราวกับมีสุนัขอยู่ตรงหน้า
กิจกรรมนี้เรียกว่า “Hobby Dogging” ผู้เข้าร่วมจะทำทุกขั้นตอนเหมือนการฝึกสุนัขจริง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเคียงข้าง การชี้ที่เท้า หรือหยิบขนมจากกระเป๋าเพื่อให้รางวัล ต่างกันเพียงอย่างเดียวคือ สุนัขทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการ แม้หลายคนจะมองว่าไร้สาระ แต่ผู้เล่นยืนยันว่าได้ทั้งความสุข ความผ่อนคลาย และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
กระแส “สุนัขล่องหน” กลายเป็นไวรัล มียอดรับชมหลายล้านครั้งบนติ๊กต็อกและอินสตราแกรม เสียงตอบรับแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน บ้างรู้สึกทึ่งและอยากลอง ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยพากันล้อเลียน ซึ่งนักจิตวิทยาบางส่วนมองว่าอาจช่วยคลายเหงาหรือความเครียดได้ แต่โลกออนไลน์ก็ยังตั้งคำถามไม่หยุด
ผู้ใช้งานรายหนึ่งแซวว่า “ผมถอดสายรัดของหมาออก แล้วตอนนี้ก็หาเขาไม่เจอแล้ว”
อีกรายเขียนว่า “โลกใบนี้มันชักจะบ้าขึ้นทุกวัน”
been obsessed with these videos of german people “hobby dogging” i actually cant comprehend it pic.twitter.com/old0zfRil4
— Austiii (@Austiii0) November 6, 2025
แล้วเทรนด์นี้คืออะไรกันแน่?
ต้นกำเนิดของเทรนด์อยู่ที่เมืองบาดฟรีดริชส์ฮอลล์ ประเทศเยอรมนี โดย บาร์บารา เกอร์ลิงเงอร์ เทรนเนอร์สุนัขวัย 65 ปี เป็นผู้เริ่มต้น เธอไม่ใส่ใจกับคำวิจารณ์ และมุ่งออกแบบคอร์สฝึกอย่างเป็นระบบ มีทั้งกรวย สิ่งกีดขวาง และโจทย์ที่ต้องใช้สมาธิ ทั้งหมดเพื่อ “สุนัขที่มองไม่เห็น”
ในการฝึก ผู้เข้าร่วมต้องคล้องสายจูงแบบพิเศษ กระโดดข้ามไม้เตี้ย ๆ และทำท่าทางเหมือนสื่อสารกับสุนัขจริง ภาพรวมจริงจังจนหลายคนบอกว่า “เผลอเชื่อ” ว่ามีสุนัขอยู่ตรงนั้น เกอร์ลิงเงอร์ถึงกับทำสายจูงขึ้นมาเอง เพื่อให้ความรู้สึกสมจริงยิ่งขึ้น
ผู้ก่อตั้งอธิบายว่า หัวใจของ “Hobby Dogging” ไม่ได้อยู่ที่สุนัข แต่อยู่ที่ “คนถือสายจูง” เพราะนี่คือการฝึกจิตใจ สมาธิ และการควบคุมร่างกาย เมื่อไม่มีสุนัขจริง คนจะวอกแวกน้อยลง และหันมาโฟกัสท่าทาง น้ำเสียง และความตึงของกล้ามเนื้อมากขึ้น เธอยอมรับว่าการจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนาน 20 นาทีนั้น “เหนื่อยมาก”
สำหรับเกอร์ลิงเงอร์ เทรนด์สุนัขล่องหนยังเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกกับสุนัขจริง ด้าน อาเน็ตเตอ ฮิลเคิร์ต ผู้ร่วมกิจกรรม มองว่าใช้งานได้จริง เธอซ้อมเดินกับสายจูงเปล่า ๆ กับ “ชองตาล” สุนัขในจินตนาการ เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว ก่อนพาสุนัขตัวจริง “ม็อตเชน” มาฝึกในสนาม
แม้จะถูกมองว่าแปลกและชวนขำ แต่ “สุนัขล่องหน” ก็สะท้อนอีกมุมของโลกยุคใหม่ ที่ผู้คนมองหาวิธีดูแลจิตใจและสร้างพื้นที่ร่วมกันในแบบของตัวเอง และไม่ว่าคนจะเห็นด้วยหรือไม่ เทรนด์นี้ก็กำลังเติบโต พร้อมตั้งคำถามให้สังคมว่า เส้นแบ่งระหว่างความแปลกกับความสร้างสรรค์อยู่ตรงไหนกันแน่
In Germany 🇩🇪, “hobby dogging” is becoming popular, which consists of walking imaginary dogs.
Sometimes I feel bad for Europe, but then you see this kind of stuff instead of peeps starting a family and that feeling goes away.
pic.twitter.com/CkKlSSbGRA
— BowTiedMara (@BowTiedMara) December 18, 2025
ขอบคุณที่มา: NDTV
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ทีมข่าวสดรายงาน