“ไร้ค่าก็ไม่เป็นไร” บาร์กลางวันสุดแหวกในญี่ปุ่น พื้นที่พักใจสำหรับผู้คนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยกับชีวิต ที่ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องมีประโยชน์ ก็มานั่งชิล-มีตัวตนได้
21 ธันวาคม 2568 – นักสังคมสงเคราะห์ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง สร้างพื้นที่เยียวยาจิตใจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเปิดบาร์กลางวันชื่อเล่นว่า “It is OK to be useless” หรือ “ไร้ค่าก็ไม่เป็นไร” เพื่อปลอบประโลมผู้คนที่กำลังแบกรับแรงกดดันจากสังคมที่คาดหวังให้ทุกคนต้อง “มีประโยชน์” อยู่ตลอดเวลา
บาร์สแน็กแห่งนี้มีชื่อว่า ฮิรุสึนะ นะกะสึ ตั้งอยู่ในเมืองฟุกุโอกะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เปิดให้บริการเพียงเดือนละประมาณ 5 วัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. แม้จะเปิดไม่บ่อย แต่กลับดึงดูดผู้คนหลากหลายวัยและหลากหลายชีวิตให้แวะเวียนเข้ามานั่งพักใจ
บรรยากาศภายในบาร์เป็นกันเอง ผู้มาเยือนสามารถพูดคุย ระบายความอัดอั้น และให้กำลังใจกันได้อย่างอิสระ โดยบาร์เทนเดอร์จะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมบทสนทนา ช่วยรับฟังอย่างตั้งใจ และทำให้ทุกคนรู้สึกว่า เสียงของตนมีคุณค่า
สแน็กบาร์ถือเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของญี่ปุ่น มักเป็นร้านเล็ก ๆ อบอุ่น บาร์เทนเดอร์หญิงจะถูกเรียกว่า “มามะ” ส่วนผู้ชายเรียกว่า “มาสเตอร์” ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด บางครั้งก็ร่วมร้องคาราโอเกะหรือเล่นเกมด้วยกัน แตกต่างจากร้านทั่วไป ฮิรุสึนะ นะกะสึ เลือกเปิดเฉพาะช่วงกลางวัน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่อาจไม่อยากเผชิญโลกในยามค่ำคืน
ผู้ดูแลบาร์คือ ฟิช อากิโกะ นักสังคมสงเคราะห์หญิงที่ตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้ช่วยคลี่คลายความเชื่อฝังลึกในสังคมญี่ปุ่นว่า “คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้น” เธอมักให้กำลังใจลูกค้าที่รู้สึกไร้ค่า ด้วยคำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังว่า “ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะ คุณพยายามมามากพอแล้ว”
แนวคิดนี้เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของเธอเอง
ฟิช อากิโกะ เติบโตมาในครอบครัวที่แม่ต้องสละความฝันและอาชีพเพื่อครอบครัว และได้ตระหนักถึงความเจ็บปวดของการมีชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่น ก่อนจะตัดสินใจศึกษาด้านงานสังคมสงเคราะห์ และเปิดบาร์แห่งนี้หลังการระบาดของโควิด-19 ควบคู่ไปกับงานประสานอีเวนต์ธุรกิจ
สำหรับฟิช อากิโกะ บาร์แห่งนี้ไม่ใช่แค่ร้านเครื่องดื่ม แต่คือ พื้นที่ที่บอกทุกคนว่า “ไร้ค่าก็ไม่เป็นไร” เพราะการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลย หากแต่คือการอนุญาตให้มีชีวิตเพื่อตัวเอง และเธอเชื่อว่า การใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง นั่นแหละคือการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะมอบให้กับสังคมได้
ที่มา: South China Morning Post
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ทีมข่าวสดรายงาน