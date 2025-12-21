มาเลเซียขอบคุณไทย! – วันที่ 21 ธ.ค. เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์กและ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแถลงว่า ชาวมาเลเซีย 31 คนที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่ม อาชญากรรมหลอกลวงหางานทางออนไลน์ ในเมืองเมียวดี ของเมียนมา ถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างปลอดภัยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ธ.ค. และถูกส่งตัวให้ตำรวจเพื่อสอบสวนต่อไป
หนังสือพิมพ์ซินาร์ฮาเรียนรายงานโดยอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ ยืนยันตัวตนของเหยื่อแล้วระหว่างปฏิบัติการส่งตัวกลับประเทศเมื่อต้นเดือนธ.ค.
ด้วยความพยายามและการเจรจาของสถานทูตมาเลเซียและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ชาวมาเลเซียจึงได้รับการปล่อยตัวภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติของไทยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.
ก่อนหน้านี้ นายโมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่ากระบวนการนำตัวพลเมืองที่ติดค้างอยู่บริเวณชายแดนเมียนมา-ไทยกลับประเทศคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะกระบวนการควบคุมตัว การดำเนินคดีในศาล ค่าปรับ และการกักตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
หลังปล่อยตัวแล้วกระทรวงให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างครบถ้วน รวมถึงการแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวรับทราบ ออกเอกสารเดินทางชั่วคราว ประสานงานด้านโลจิสติกส์ จัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และการคุ้มกันตลอดการเดินทางนาน 26 ชั่วโมงจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังเมืองบูกิตกายูฮีตัม ติดชายแดนไทยด่านจังโหลนในจังหวัดสงขลา
ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงทางการมาเลเซียในการปกป้องสวัสดิภาพของพลเมืองมาเลเซียในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์
ความสำเร็จของปฏิบัติการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกิจการภายใน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย สำนักงานควบคุมชายแดนมาเลเซีย ตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ และนครย่างกุ้ง และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียในจังหวัดสงขลา
“กระทรวงขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลไทยและหน่วยงานในเมียนมาสำหรับความร่วมมืออย่างแข็งขันในการอำนวยความสะดวกและเร่งรัดการส่งตัวชาวมาเลเซียทั้ง 31 คนกลับประเทศ” แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติม
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