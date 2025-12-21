มาเลเซียขอบคุณไทย! – วันที่ 21 ธ.ค. เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์กและ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแถลงว่า ชาวมาเลเซีย 31 คนที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่ม อาชญากรรมหลอกลวงหางานทางออนไลน์ ในเมืองเมียวดี ของเมียนมา ถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างปลอดภัยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ธ.ค. และถูกส่งตัวให้ตำรวจเพื่อสอบสวนต่อไป

หนังสือพิมพ์ซินาร์ฮาเรียนรายงานโดยอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ ยืนยันตัวตนของเหยื่อแล้วระหว่างปฏิบัติการส่งตัวกลับประเทศเมื่อต้นเดือนธ.ค.

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - ในภาพนี้ซึ่งเผยแพร่โดยกองทัพเมียนมาร์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ทหารยืนอยู่ข้างอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ขณะเข้ายึดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ KK Park ในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา

ภาพประกอบ – FILE – In this image provided by the Myanmar military on Oct. 19, 2025, soldiers stand next to Starlink satellite internet devices as they seize KK Park online scam center in Myawaddy township, Karen State, Myanmar. (The Myanmar Military True News Information Team via AP, File)

ด้วยความพยายามและการเจรจาของสถานทูตมาเลเซียและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ชาวมาเลเซียจึงได้รับการปล่อยตัวภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติของไทยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.

ก่อนหน้านี้ นายโมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่ากระบวนการนำตัวพลเมืองที่ติดค้างอยู่บริเวณชายแดนเมียนมา-ไทยกลับประเทศคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะกระบวนการควบคุมตัว การดำเนินคดีในศาล ค่าปรับ และการกักตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

ภาพถ่ายจากแฟ้มข่าวของกองทัพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 แสดงให้เห็นทหารบุกเข้าตรวจค้นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ KK Park ในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา

มาเลเซียขอบคุณไทย! – ภาพประกอบ – FILE – In this image provided by the Myanmar military on Oct. 19, 2025, soldiers raid the KK Park online scam center in Myawaddy township, Karen State, Myanmar. (The Myanmar Military True News Information Team via AP, File)

หลังปล่อยตัวแล้วกระทรวงให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างครบถ้วน รวมถึงการแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวรับทราบ ออกเอกสารเดินทางชั่วคราว ประสานงานด้านโลจิสติกส์ จัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และการคุ้มกันตลอดการเดินทางนาน 26 ชั่วโมงจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังเมืองบูกิตกายูฮีตัม ติดชายแดนไทยด่านจังโหลนในจังหวัดสงขลา

ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงทางการมาเลเซียในการปกป้องสวัสดิภาพของพลเมืองมาเลเซียในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นหลังเกิดระเบิดที่ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ KK Park ในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568

มาเลเซียขอบคุณไทย! – ภาพประกอบ – FILE – White smoke billows after an explosion at KK Park online scam center in Myawaddy township, Karen State, Myanmar, Saturday, Oct. 25, 2025. A total of 31 Malaysians who fell victim to an online job scam syndicate in Myawaddy, Myanmar, have been safely repatriated, reports Sinar Harian. (AP Photo/Sarot Meksophawannakul, File)

ความสำเร็จของปฏิบัติการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกิจการภายใน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย สำนักงานควบคุมชายแดนมาเลเซีย ตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ และนครย่างกุ้ง และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียในจังหวัดสงขลา

“กระทรวงขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลไทยและหน่วยงานในเมียนมาสำหรับความร่วมมืออย่างแข็งขันในการอำนวยความสะดวกและเร่งรัดการส่งตัวชาวมาเลเซียทั้ง 31 คนกลับประเทศ” แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติม

 

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