ตุรกีพบแล้ว 2 กล่องดำ! – เอพี รายงานวันที่ 25 ธ.ค. ว่า หน่วยค้นหาของตุรกีพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินจาก เครื่องบินดาโซ ฟอลคอน 50 ที่ประสบเหตุตกห่างจากกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี ไปทางใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร เมื่อวันอังคารที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ 7 ราย รวมถึง พล.อ.มูฮัมหมัด อาลี อาหมัด อัล-ฮัดดัด ผู้บัญชาการทหารลิเบียตะวันตก และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคน เครื่องบินส่วนตัวลำนี้นอกจากพล.อ.ฮัดดัดแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อีก 4 นาย และลูกเรืออีก 3 คน ประสบเหตุหลังบินขึ้นจากกรุงอังการา เมืองหลวงของลิเบีย ด้านเจ้าหน้าที่ลิเบียระบุว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องบินขัดข้องทางเทคนิค
นายอาลี เยอร์ลิกายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของลิเบีย กล่าวกับนักข่าวว่าซากเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วครอบคลุมพื้นที่ราว 3 ตารางกิโลเมตร ทำให้การเก็บกู้ซากเป็นไปอย่างยากลำบาก
ขณะที่ นายอับดุล-ฮามิด ดเบบาห์ นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (จีเอ็นยู) ยืนยันการเสียชีวิตของพล.อ.ฮัดดัด โดยโพสต์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กว่าเป็น “อุบัติเหตุที่น่าเศร้าและเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับลิเบีย” ส่วน ประธานาธิบดีเรเจ็ป ไตย์ยิป เอร์โดอัน ผู้นำตุรกี โทรศัพท์พูดคุยกับนายดเบบาห์พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุไม่คาดคิด
ทั้งนี้ พล.อ.ฮัดดัดมีบทบาทสำคัญในความพยายามที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการรวมกองทัพลิเบียที่แตกแยก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารอีก 4 นายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้แก่
พล.อ.อัล-ฟิตูรี กราอิบิล หัวหน้ากองกำลังภาคพื้นดินของลิเบีย พล.จ.มาห์มูด อัล-กาตาวี หัวหน้าหน่วยงานการผลิตทางทหาร โมฮัมเหม็ด อัล-อาซาวี ดิอาบ ที่ปรึกษาเสนาธิการทหาร และโมฮัมเหม็ด โอมาร์ อาห์เหม็ด มาห์จูบ์ ช่างภาพทหารประจำสำนักงานเสนาธิการทหาร
เจ้าหน้าที่ตุรกีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เครื่องบินลำนี้บินขึ้นจากสนามบินเอเซนโบกาเมื่อเวลา 20:30 น. ของวันที่ 23 ธ.ค. และขาดการติดต่อประมาณ 40 นาที นักบินแจ้งหอควบคุมการบินถึงความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าและขอลงจอดฉุกเฉิน โดยนำเครื่องบินนำกลับไปยังสนามบินเอเซนโบกา อย่างไรก็ตาม สำนักงานสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่า เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ขณะลดระดับลงเพื่อลงจอดฉุกเฉิน
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