ตุรกีพบแล้ว 2 กล่องดำ!เอพี รายงานวันที่ 25 ธ.ค. ว่า หน่วยค้นหาของตุรกีพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินจาก เครื่องบินดาโซ ฟอลคอน 50 ที่ประสบเหตุตกห่างจากกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี ไปทางใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร เมื่อวันอังคารที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ 7 ราย รวมถึง พล.อ.มูฮัมหมัด อาลี อาหมัด อัล-ฮัดดัด ผู้บัญชาการทหารลิเบียตะวันตก และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคน เครื่องบินส่วนตัวลำนี้นอกจากพล.อ.ฮัดดัดแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อีก 4 นาย และลูกเรืออีก 3 คน ประสบเหตุหลังบินขึ้นจากกรุงอังการา เมืองหลวงของลิเบีย ด้านเจ้าหน้าที่ลิเบียระบุว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องบินขัดข้องทางเทคนิค

ทีมกู้ภัยของตุรกีกำลังค้นหาซากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บรรทุกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบียและอีก 4 คน ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกหลังจากบินขึ้นจากอังการา ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด ในกรุงอังการา ประเทศตุรกี เมื่อเช้าวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025

ตุรกีพบแล้ว 2 กล่องดำ! – Turkish rescue teams search for the remains of a private jet carrying Libya’s military chief and four others that crashed after taking off from Ankara, killing everyone on board, in Ankara, Turkey, early Wednesday, Dec. 24, 2025. (AP Photo/Efekan Akyuz)

นายอาลี เยอร์ลิกายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของลิเบีย กล่าวกับนักข่าวว่าซากเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วครอบคลุมพื้นที่ราว 3 ตารางกิโลเมตร ทำให้การเก็บกู้ซากเป็นไปอย่างยากลำบาก

ขณะที่ นายอับดุล-ฮามิด ดเบบาห์ นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (จีเอ็นยู) ยืนยันการเสียชีวิตของพล.อ.ฮัดดัด โดยโพสต์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กว่าเป็น “อุบัติเหตุที่น่าเศร้าและเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับลิเบีย” ส่วน ประธานาธิบดีเรเจ็ป ไตย์ยิป เอร์โดอัน ผู้นำตุรกี โทรศัพท์พูดคุยกับนายดเบบาห์พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุไม่คาดคิด

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - พลเอก มูฮัมหมัด อาลี อาห์หมัด อัล-ฮัดดาด เสนาธิการกองทัพลิเบีย ถ่ายภาพในกรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2022

ตุรกีพบแล้ว 2 กล่องดำ! – FILE – Libya’s army chief of staff Gen. Muhammad Ali Ahmad al-Haddad poses for a photo in Tripoli, Libya, Oct. 3, 2022. (AP Photo/Yousef Murad, File)

ทั้งนี้ พล.อ.ฮัดดัดมีบทบาทสำคัญในความพยายามที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการรวมกองทัพลิเบียที่แตกแยก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารอีก 4 นายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้แก่

พล.อ.อัล-ฟิตูรี กราอิบิล หัวหน้ากองกำลังภาคพื้นดินของลิเบีย พล.จ.มาห์มูด อัล-กาตาวี หัวหน้าหน่วยงานการผลิตทางทหาร โมฮัมเหม็ด อัล-อาซาวี ดิอาบ ที่ปรึกษาเสนาธิการทหาร และโมฮัมเหม็ด โอมาร์ อาห์เหม็ด มาห์จูบ์ ช่างภาพทหารประจำสำนักงานเสนาธิการทหาร

ทหารตุรกีและทีมกู้ภัยค้นหาซากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บรรทุกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบียและอีก 4 คน ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกหลังจากบินขึ้นจากอังการา ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด ในกรุงอังการา ประเทศตุรกี วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2025

Turkish soldiers and rescue teams search for the remains of a private jet carrying Libya’s military chief and four others that crashed after taking off from Ankara, killing everyone on board, in Ankara, Turkey, Tuesday, Dec. 23, 2025. (AP Photo/Efekan Akyuz)

เจ้าหน้าที่ตุรกีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เครื่องบินลำนี้บินขึ้นจากสนามบินเอเซนโบกาเมื่อเวลา 20:30 น. ของวันที่ 23 ธ.ค. และขาดการติดต่อประมาณ 40 นาที นักบินแจ้งหอควบคุมการบินถึงความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าและขอลงจอดฉุกเฉิน โดยนำเครื่องบินนำกลับไปยังสนามบินเอเซนโบกา อย่างไรก็ตาม สำนักงานสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่า เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ขณะลดระดับลงเพื่อลงจอดฉุกเฉิน

อาลี เยอร์ลิกายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกี (ตรงกลาง) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ จุดที่ทีมกู้ภัยกำลังค้นหาซากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บรรทุกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบียและอีก 4 คน ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกหลังจากบินขึ้นจากอังการา ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด ในกรุงอังการา ประเทศตุรกี เมื่อเช้าวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025

Turkey’s Interior Minister Ali Yerlikaya, center, speaks to the media at the site where rescue teams are searching for the remains of a private jet carrying Libya’s military chief and four others that crashed after taking off from Ankara, killing everyone on board, in Ankara, Turkey, early Wednesday, Dec. 24, 2025. (AP Photo/Efekan Akyuz)

 

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