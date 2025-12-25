เทปโกเตรียมเดินเครื่อง รอยเตอร์ รายงานวันที่ 25 ธ.ค. ว่า นายโทโมอากิ โคบายาคาวะ ประธาน บริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ (เทปโก) ของญี่ปุ่น ระบุว่าจะเริ่มเดินเครื่องยูนิตแรกของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 20 ม.ค.2569

หลังจากสภาจังหวัดนีงาตะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งนี้อนุมัติให้เปิดทำการบางส่วนได้ และจะเป็นครั้งแรกของเทปโกนับตั้งแต่ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว-สึนามิ เมื่อปี 2554

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ (TEPCO) ตั้งอยู่ริมทะเลในเมืองคาชิวาซากิ จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2025

เทปโกเตรียมเดินเครื่อง – ภาพประกอบ – FILE PHOTO: Tokyo Electric Power Company’s (TEPCO) Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant stands along the seaside in Kashiwazaki, Niigata prefecture, Japan December 21, 2025.REUTERS/Issei Kato/File Photo

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ อยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 220 กิโลเมตร และเป็น 1 ใน 54 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกปิดหลังเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ปี 2554

“ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ เราจะนำข้อคิดและบทเรียนที่ได้รับมาปรับใช้ เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี โดยจะยึดความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” นายโคบายากาวะกล่าว

สมาชิกสภานิติบัญญัติจังหวัดนีงาตะลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของฮิเดโย ฮานาซูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนีงาตะ เกี่ยวกับการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ คาริวะ ของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ (TEPCO) อีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในเครื่องปฏิกรณ์ที่ปิดตัวลงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิของ TEPCO เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2025 ที่จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น

Niigata Prefectural Assembly lawmakers stand up from their seats to show their confidence in Niigata Prefecture Governor Hideyo Hanazumi’s decisions on a partial restart of the Tokyo Electric Power Company’s (TEPCO) Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant, one of the world’s largest nuclear power plants and which was among the reactors shut after a massive earthquake and tsunami in 2011 crippled TEPCO’s Fukushima Daiichi plant, in Niigata, Japan December 22, 2025. REUTERS/Issei Kato

เทปโกยังระบุในแถลงการณ์แยกว่า การกลับมาดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 6 มีกำหนดในวันที่ 26 ก.พ.ปีหน้า ญี่ปุ่นเริ่มเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ 14 เครื่องจากทั้งหมด 33 เครื่องที่ยังใช้งานได้เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนำเข้า

และเมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาได้ร่างข้อเสนอระบบเงินกู้สาธารณะสำหรับเพิ่มสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์เป็นสองเท่า โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะมีกำลังการผลิตรวม 8.2 จิกะวัตต์ (GW) ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนหลายล้านหลัง

ผู้ประท้วงเข้าร่วมการชุมนุมใกล้กับอาคารสำนักงานรัฐบาลจังหวัดนีงาตะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในสภาจังหวัดเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ คาริวะ ของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ (TEPCO) อีกครั้งบางส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในเครื่องปฏิกรณ์ที่ปิดตัวลงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ไดอิจิของ TEPCO ในจังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2025

Protesters take part in a rally near Niigata prefectural government office building before voting takes place in the prefectural assembly on a partial restart of the Tokyo Electric Power Company’s (TEPCO) Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant, one of the world’s largest nuclear power plants and which was among the reactors shut after a massive earthquake and tsunami in 2011 crippled TEPCO’s Fukushima Daiichi plant, in Niigata, Japan December 22, 2025. REUTERS/Issei Kato

พนักงานของบริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (TEPCO) พาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอพีไปยังบริเวณใต้ถังความดันของเครื่องปฏิกรณ์หน่วยที่ 5 ซึ่งรอดพ้นจากสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในปี 2011 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ เมืองฟุตาบะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2025

เทปโกเตรียมเดินเครื่อง – ภาพประกอบ – Employees of Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) take AP journalists to the area under the Unit 5 reactor pressure vessel, which survived the earthquake-triggered tsunami in 2011, at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Futaba town, northeastern Japan, on Monday Feb. 20, 2025. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ
8

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
10

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่