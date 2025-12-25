เทปโกเตรียมเดินเครื่อง – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 25 ธ.ค. ว่า นายโทโมอากิ โคบายาคาวะ ประธาน บริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ (เทปโก) ของญี่ปุ่น ระบุว่าจะเริ่มเดินเครื่องยูนิตแรกของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 20 ม.ค.2569
หลังจากสภาจังหวัดนีงาตะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งนี้อนุมัติให้เปิดทำการบางส่วนได้ และจะเป็นครั้งแรกของเทปโกนับตั้งแต่ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว-สึนามิ เมื่อปี 2554
ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ อยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 220 กิโลเมตร และเป็น 1 ใน 54 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกปิดหลังเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ปี 2554
“ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ เราจะนำข้อคิดและบทเรียนที่ได้รับมาปรับใช้ เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี โดยจะยึดความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” นายโคบายากาวะกล่าว
เทปโกยังระบุในแถลงการณ์แยกว่า การกลับมาดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 6 มีกำหนดในวันที่ 26 ก.พ.ปีหน้า ญี่ปุ่นเริ่มเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ 14 เครื่องจากทั้งหมด 33 เครื่องที่ยังใช้งานได้เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนำเข้า
และเมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาได้ร่างข้อเสนอระบบเงินกู้สาธารณะสำหรับเพิ่มสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์เป็นสองเท่า โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะมีกำลังการผลิตรวม 8.2 จิกะวัตต์ (GW) ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนหลายล้านหลัง
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