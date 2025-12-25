 

ไล่ออกอาจารย์สหรัฐฯ หลังให้คะแนนเรียงความนศ.ไม่เป็นธรรม อ้างพระคัมภีร์เรื่องเพศสภาพ จุดกระแสวิจารณ์กว้างขวาง

วันที่ 25 ธ.ค. 68 มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมามีคำสั่งปลดอาจารย์ผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ออกจากหน้าที่การสอน หลังให้คะแนนนักศึกษาที่อ้างอิงความเชื่อทางศาสนาคริสต์เกี่ยวกับเพศสภาพอย่างไม่เป็นธรรม จนกลายเป็นข่าวไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ซาแมนธา ฟัลเนคกี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วัย 20 ปี ส่งเรียงความในรายวิชาจิตวิทยา ที่มอบหมายให้นักศึกษาเขียนบทวิเคราะห์ความยาว 650 คำ เพื่อตอบสนองต่อบทความวิชาการว่าด้วย “การยึดตามบรรทัดฐานทางเพศสัมพันธ์กับความนิยมและการถูกรังแกในหมู่นักเรียนมัธยมต้น”

อย่างไรก็ตาม ฟัลเนคกีกลับเลือกเขียนเรียงความในเชิงความเชื่อทางศาสนา โดยยืนยันว่าเธอไม่เชื่อว่ามีเพศมากกว่าสองเพศ เพราะ “พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเช่นนั้น”

พร้อมระบุถ้อยคำรุนแรงว่า แนวคิดที่เปิดกว้างเรื่องเพศสภาพเป็น “เรื่องปีศาจ” และเป็นอันตรายต่อเยาวชนอเมริกัน แม้เธอจะไม่ได้อ้างอิงพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการก็ตาม

เรียงความชิ้นนี้ถูก เมล เคิร์ธ อาจารย์ผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศและใช้สรรพนาม “she/they” ให้คะแนน “ไม่ผ่าน” โดยให้เหตุผลว่า นักศึกษาไม่ตอบโจทย์คำถามตามที่กำหนด และพึ่งพา “อุดมการณ์ส่วนตัว” มากกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ

อีกทั้งยังระบุว่าเนื้อหาบางส่วนมีลักษณะ “น่ารังเกียจ” ต่อกลุ่มคนชายขอบ เคิร์ธเขียนคำติชมระบุว่า การเรียกกลุ่มคนทั้งกลุ่มว่า “ปีศาจ” เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งทางตรรกะในเรียงความหลายประเด็น

หลังเรียงความถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และกลายเป็นกระแส มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสั่งพักงานเคิร์ธชั่วคราว และตั้งคณะกรรมการสอบสวน

โดยระบุในแถลงการณ์ล่าสุดว่า จากการตรวจสอบคำชี้แจงของอาจารย์ผู้ช่วยสอน พบว่าการให้คะแนนเรียงความดังกล่าวเป็นไปอย่าง “ไม่เป็นกลางและตามอำเภอใจ”

ส่งผลให้มีคำสั่งปลดออกจากหน้าที่การสอนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยืนยันว่า คะแนนเรียงความที่ตกจะไม่ส่งผลต่อเกรดสุดท้ายของฟัลเนคกี

กรณีนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความขัดแย้งรุนแรงระหว่างเสรีภาพทางศาสนา แนวคิดเรื่องเพศสภาพ และความเป็นกลางทางวิชาการในสถาบันการศึกษา ซึ่งยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในสังคมอเมริกันและเวทีโลก

ขอบคุณที่มา newyork post

ทีมข่าวสดรายงาน

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