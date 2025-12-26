ทรัมป์ส่งทัพปฏิบัติการ – บีบีซี รายงานวันที่ 26 ธ.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าสหรัฐเปิดฉากโจมตี กองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) อย่างเด็ดขาดในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรีย
โดยย้ำว่ากองกำลังไอเอสเป็น “พวกก่อการร้ายสารเลวที่มุ่งเป้าและสังหารอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสต์ผู้บริสุทธิ์”
.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025
นายทรัมป์กล่าวด้วยว่ากองทัพสหรัฐดำเนินการโจมตีอย่างสมบูรณ์แบบหลายครั้ง ขณะที่กองบัญชาการของสหรัฐในแอฟริกา (แอฟริคอม) ระบุว่าการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาเป็นการประสานงานกับกองทัพไนจีเรียในรัฐโซโคโต
นายทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลว่า “ภายใต้การนำของผมประเทศของเราจะไม่ยอมให้การก่อการร้ายของอิสลามหัวรุนแรงเฟื่องฟู”
เมื่อเดือนพ.ย. นายทรัมป์สั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมพร้อมปฏิบัติการในไนจีเรียเพื่อจัดการกับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมสายสุดโต่ง แต่ขณะนั้นไม่ได้ชี้ชัดว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ใดและกล่าวอ้างเพียงว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคริสต์ในไนจีเรียขยายวงกว้างไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
นายยูซุฟ ไมตามา ทูการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย กล่าวว่าเป็นปฏิบัติการร่วมที่พุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ นายทูการ์ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่อาจมีการโจมตีเพิ่มเติมและว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำของทั้งสองประเทศ
ด้านกลุ่มสังเกตการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าชาวคริสต์ในไนจีเรียถูกสังหารมากกว่าชาวมุสลิม นายแดเนียล บวาลา ที่ปรึกษา ประธานาธิบดีโบลา ทินูบู ผู้นำไนจีเรีย กล่าวว่าไนจีเรียตอบรับความช่วยเหลือจากสหรัฐในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย แต่ย้ำว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีอธิปไตย
ส่วนประธานาธิบดีทินูบูยืนยันว่ามีความอดทนอดกลั้นทางศาสนาในประเทศและว่าความท้าทายด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อผู้คนจากทุกศาสนาและทุกภูมิภาค
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