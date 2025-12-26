ทรัมป์ส่งทัพปฏิบัติการบีบีซี รายงานวันที่ 26 ธ.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าสหรัฐเปิดฉากโจมตี กองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) อย่างเด็ดขาดในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรีย

โดยย้ำว่ากองกำลังไอเอสเป็น “พวกก่อการร้ายสารเลวที่มุ่งเป้าและสังหารอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสต์ผู้บริสุทธิ์”

นายทรัมป์กล่าวด้วยว่ากองทัพสหรัฐดำเนินการโจมตีอย่างสมบูรณ์แบบหลายครั้ง ขณะที่กองบัญชาการของสหรัฐในแอฟริกา (แอฟริคอม) ระบุว่าการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาเป็นการประสานงานกับกองทัพไนจีเรียในรัฐโซโคโต

นายทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลว่า “ภายใต้การนำของผมประเทศของเราจะไม่ยอมให้การก่อการร้ายของอิสลามหัวรุนแรงเฟื่องฟู”

ทรัมป์ส่งทัพปฏิบัติการ - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์ที่สโมสรมารา-ลาโกของเขา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2025 ในปาล์มบีช รัฐฟลอริดา

President Donald Trump speaks at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. In November, Trump ordered the US military to prepare for action in Nigeria to tackle Islamist militant groups. He did not say at the time which killings he was referring to – but claims of a genocide against Nigeria’s Christians have been circulating in recent months in some right-wing US circles. (AP Photo/Alex Brandon)

เมื่อเดือนพ.ย. นายทรัมป์สั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมพร้อมปฏิบัติการในไนจีเรียเพื่อจัดการกับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมสายสุดโต่ง แต่ขณะนั้นไม่ได้ชี้ชัดว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ใดและกล่าวอ้างเพียงว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคริสต์ในไนจีเรียขยายวงกว้างไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

นายยูซุฟ ไมตามา ทูการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย กล่าวว่าเป็นปฏิบัติการร่วมที่พุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ นายทูการ์ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่อาจมีการโจมตีเพิ่มเติมและว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำของทั้งสองประเทศ

Screenshot from @DeptofWar X post. Photograph: USA Department of War

ด้านกลุ่มสังเกตการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าชาวคริสต์ในไนจีเรียถูกสังหารมากกว่าชาวมุสลิม นายแดเนียล บวาลา ที่ปรึกษา ประธานาธิบดีโบลา ทินูบู ผู้นำไนจีเรีย กล่าวว่าไนจีเรียตอบรับความช่วยเหลือจากสหรัฐในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย แต่ย้ำว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีอธิปไตย

ส่วนประธานาธิบดีทินูบูยืนยันว่ามีความอดทนอดกลั้นทางศาสนาในประเทศและว่าความท้าทายด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อผู้คนจากทุกศาสนาและทุกภูมิภาค

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตี "อย่างรุนแรงและร้ายแรง" ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ผู้นำสหรัฐฯ เรียกกลุ่ม IS ว่า "พวกก่อการร้ายสารเลว" โดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ "มุ่งเป้าและสังหารอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสต์ผู้บริสุทธิ์"

ทรัมป์ส่งทัพปฏิบัติการ – President Donald Trump has said the US launched a “powerful and deadly strike” against the Islamic State (IS) group in north-western Nigeria. The US leader described IS as ” terrorist scum”, accusing the group of “targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians”.

ทรัมป์กล่าวว่ากองทัพสหรัฐฯ "ปฏิบัติการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบหลายครั้ง" ขณะที่กองบัญชาการแอฟริกาของสหรัฐฯ (Africom) รายงานในภายหลังว่าการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีดำเนินการโดยประสานงานกับไนจีเรียในรัฐโซโคโต รัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรีย ยูซุฟ ไมตามา ทูการ์ กล่าวกับบีบีซีว่าเป็น "ปฏิบัติการร่วม" ที่มุ่งเป้าไปที่ "ผู้ก่อการร้าย" และ "ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ"

ทรัมป์ส่งทัพปฏิบัติการ – Trump said the US military “executed numerous perfect strikes”, while the US Africa Command (Africom) later reported that Thursday’s attack was carried out in co-ordination with Nigeria in the Sokoto state. Nigerian Foreign Minister Yusuf Maitama Tuggar told the BBC it was a “joint operation” targeting “terrorists”, and it “has nothing to do with a particular religion”. Screenshot from @DeptofWar X post. Photograph: USA Department of War

 

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