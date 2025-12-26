 

ไม่ได้ดีใจแต่หวาดกลัว ชีวิตหนุ่มญี่ปุ่นถูกรางวัล 64 ล้าน เที่ยวคลับคืนเดียว 4 ล้าน ซ้ำโดนสาวไทยหลอก สุดท้ายเงินหมด แต่ไม่เสียใจ คือ การเรียนรู้

วันที่ 26 ธ.ค. 68 หนุ่มญี่ปุ่นเล่าประสบการณ์ถูกรางวัล มูลค่า 320.38 ล้านเยนหรือราว 64 ล้านบาท แต่หลังจากได้เงินมหาศาลแล้ว ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด ผ่านไปแค่ 10 ปี เงินหายเกลี้ยง

คุจิ โรคุโร เปิดเผยเรื่องราวของคนดวงเฮงที่ถูกรางวัลล็อตโตมูลค่าสูงถึง 300 ล้านเยน ในรายการ ABEMA Prime ของญี่ปุ่น ไว้ว่า ขณะอายุ 38 ปี เขาถูกรางวัลกว่า 64 ล้านบาท ความรู้สึกแรกไม่ใช่ความดีใจ แต่กลับเป็นความหวาดกลัว ทุกคนรอบตัวดูเหมือนโจร เขาไม่กล้าบอกใครเลยว่าถูกรางวัล

จากลอตเตอรี่ 64 ล้านบาท สู่เงินศูนย์ใน 10 ปี

เขาเล่าว่า เงินรางวัลจำนวนมากถูกใช้ไปกับการเที่ยวกลางคืน จากที่เคยเข้าคลับเดือนละครั้ง กลายเป็นสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ใช้บริการแบบไม่อั้น เปิดขวดแชมเปญ ทำช็องปาญทาวเวอร์ และเคยใช้เงินถึง 20 ล้านเยนหรือราว 4 ล้านบาท ในคืนเดียวที่คลับหรู

เมื่อเงินฝากลดต่ำกว่า 300 ล้านเยน เขาเริ่มกังวลและหันไปลงทุนในหุ้น โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บบอร์ด ผลลัพธ์คือ ขาดทุนรวมเกือบ 200 ล้านเยน

หนุ่มญี่ปุ่นถูกรางวัล 64 ล้าน เที่ยวคลับคืนเดียว 4 ล้าน

หนุ่มญี่ปุ่นถูกรางวัล 64 ล้าน เที่ยวคลับคืนเดียว 4 ล้าน ซ้ำโดนสาวไทยหลอก

ต่อมา เขาได้รู้จักหญิงชาวไทยจากร้านเหล้า ทั้งสองคบหากัน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับประเทศไทย เขาตัดสินใจบินไปขอแต่งงาน และถูกครอบครัวฝ่ายหญิงขอแสดงความจริงใจ ด้วยการสร้างบ้านมูลค่าราว 35 ล้านเยนหรือราว 7 ล้านบาท

แต่ความจริงกลับกลายเป็นว่า หญิงคนดังกล่าวแต่งงานกับชายไทยคนอื่นอยู่แล้ว บ้านที่สร้างจึงกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

หลังจากนั้น เขากลับญี่ปุ่นเปิดร้านอาหารและร้านขายของใช้ แต่ธุรกิจล้มเหลว สุดท้าย เงินรางวัลทั้งหมดหายไปภายในเวลาประมาณ 10 ปี

หนุ่มญี่ปุ่นถูกรางวัล 64 ล้าน เที่ยวคลับคืนเดียว 4 ล้าน

หนุ่มญี่ปุ่นถูกรางวัล 64 ล้าน เที่ยวคลับคืนเดียว 4 ล้าน ซ้ำโดนสาวไทยหลอก

อย่างไรก็ตาม โรคุโร กลับบอกว่า ไม่เสียใจและไม่รู้สึกผิดพลาด “ผมได้ใช้ชีวิตเต็มที่ ได้เติมเต็มความอยากทั้งหมดด้วยเงิน ตอนอายุ 38 ผมคิดว่านั่นคือช่วงวัยที่เหมาะสม เงินทำให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตในแบบที่คนทั่วไปไม่มีโอกาส”

ทั้งนี้ เรื่องราวนี้สะท้อนอีกด้านของความฝัน “ถูกรางวัลใหญ่” ที่อาจไม่ได้จบด้วยความสุขเสมอไป และกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่า การบริหารเงินหลังถูกรางวัล อาจสำคัญกว่าการถูกรางวัลเสียอีก

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