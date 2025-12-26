รอดตายหวุดหวิด คลื่นยักษ์ซัดสาวจีนกระแทกโขดหินกลางแหล่งท่องเที่ยวดังอียิปต์ ขณะโพสท่าถ่ายรูป เตือนภัยสถานที่สวยแต่แฝงอันตราย เกือบจบทริปด้วยโศกนาฏกรรม

26 ธันวาคม 2568 – นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนรายหนึ่งรอดตายอย่างหวุดหวิด หลังประสบเหตุสุดระทึก ถูกคลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดกระแทกเข้ากับโขดหิน ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอียิปต์ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พบเห็น และกลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

รายงานระบุว่า หญิงสาวเดินทางไปยังจุดชมวิว “มาทรูห์ อาย” (Matrouh Eye) ในเมืองเมอร์ซา มาทรูห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมริมทะเล ที่มีชื่อเสียงด้านโขดหินรูปร่างแปลกตาและคลื่นทะเลที่ซัดกระหน่ำอย่างสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเสี่ยง เนื่องจากระดับน้ำทะเลสามารถซัดเข้าหาหน้าผาได้อย่างกะทันหัน โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใกล้แนวคลื่น ซึ่งหากขาดความระมัดระวัง อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

จากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ สามารถเห็นหญิงสาวกำลังยืนโพสท่าถ่ายรูปอยู่ภายในช่องแคบของหน้าผาริมทะเล โดยสวมชุดเดรสสีส้ม ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูสวยงามและสงบนิ่งในช่วงแรก

คลื่น

คลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดเข้าปะทะนักท่องเที่ยวอย่างรุนแรง – ภากจาก NX

แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา คลื่นทะเลที่ซัดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้พุ่งทะลุช่องหินเข้ามาด้วยแรงมหาศาล ราวกับสายฉีดน้ำแรงดันสูง ส่งผลให้หญิงสาวถูกซัดตกจากจุดที่ยืนอยู่ ก่อนร่างจะถูกพัดออกไปสู่ทะเล สร้างภาพสุดหวาดเสียวอย่างยิ่ง

โชคดีที่นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ แม้จะได้รับบาดแผลถลอกหลายแห่งทั่วร่างกาย โดยเธอเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าว “น่ากลัวมาก” และระบุว่าสามารถกลับขึ้นฝั่งได้ด้วยการยึดเชือกนิรภัยเอาไว้ ซึ่งผู้ใช้ออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เชือกดังกล่าวเพิ่งถูกติดตั้งขึ้นไม่นาน

หญิงสาวกล่าวทิ้งท้ายว่า เธอโชคดีที่เหตุการณ์ไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ และยอมรับว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ พร้อมย้ำว่าจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวอุบัติเหตุจากการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่แฝงไปด้วยอันตราย ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

“น่ากลัวมาก”

หญิงสาวในภาพซึ่งถูกคลื่นซัดกลางทะเล ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ “น่ากลัวมาก” – ภากจาก NX

ที่มา: New York Post

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เฉียดตาย! สาวอินฟลูฯสายท่องเที่ยว โดนคลื่นยักษ์ซัดขณะถ่ายคลิปที่บาหลี

ทีมข่าวสดรายงาน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

พ่อเลิกงาน จุดไฟปิ้งปลายังไม่ทันสุก ลูกทาสยา ใช้มีดฟันพ่อ โชคดีหลบทัน แย่งมีดมาฟันกลับจนลูกสิ้นใจ
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ