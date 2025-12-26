รอดตายหวุดหวิด คลื่นยักษ์ซัดสาวจีนกระแทกโขดหินกลางแหล่งท่องเที่ยวดังอียิปต์ ขณะโพสท่าถ่ายรูป เตือนภัยสถานที่สวยแต่แฝงอันตราย เกือบจบทริปด้วยโศกนาฏกรรม
26 ธันวาคม 2568 – นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนรายหนึ่งรอดตายอย่างหวุดหวิด หลังประสบเหตุสุดระทึก ถูกคลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดกระแทกเข้ากับโขดหิน ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอียิปต์ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พบเห็น และกลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
รายงานระบุว่า หญิงสาวเดินทางไปยังจุดชมวิว “มาทรูห์ อาย” (Matrouh Eye) ในเมืองเมอร์ซา มาทรูห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมริมทะเล ที่มีชื่อเสียงด้านโขดหินรูปร่างแปลกตาและคลื่นทะเลที่ซัดกระหน่ำอย่างสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเสี่ยง เนื่องจากระดับน้ำทะเลสามารถซัดเข้าหาหน้าผาได้อย่างกะทันหัน โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใกล้แนวคลื่น ซึ่งหากขาดความระมัดระวัง อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
จากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ สามารถเห็นหญิงสาวกำลังยืนโพสท่าถ่ายรูปอยู่ภายในช่องแคบของหน้าผาริมทะเล โดยสวมชุดเดรสสีส้ม ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูสวยงามและสงบนิ่งในช่วงแรก
แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา คลื่นทะเลที่ซัดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้พุ่งทะลุช่องหินเข้ามาด้วยแรงมหาศาล ราวกับสายฉีดน้ำแรงดันสูง ส่งผลให้หญิงสาวถูกซัดตกจากจุดที่ยืนอยู่ ก่อนร่างจะถูกพัดออกไปสู่ทะเล สร้างภาพสุดหวาดเสียวอย่างยิ่ง
โชคดีที่นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ แม้จะได้รับบาดแผลถลอกหลายแห่งทั่วร่างกาย โดยเธอเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าว “น่ากลัวมาก” และระบุว่าสามารถกลับขึ้นฝั่งได้ด้วยการยึดเชือกนิรภัยเอาไว้ ซึ่งผู้ใช้ออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เชือกดังกล่าวเพิ่งถูกติดตั้งขึ้นไม่นาน
หญิงสาวกล่าวทิ้งท้ายว่า เธอโชคดีที่เหตุการณ์ไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ และยอมรับว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ พร้อมย้ำว่าจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวอุบัติเหตุจากการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่แฝงไปด้วยอันตราย ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
ที่มา: New York Post
อ่านข่าวเพิ่มเติม: เฉียดตาย! สาวอินฟลูฯสายท่องเที่ยว โดนคลื่นยักษ์ซัดขณะถ่ายคลิปที่บาหลี
ทีมข่าวสดรายงาน