สลด ปู่สหรัฐฯ วัย 69 เสียชีวิตคาไดรฟ์ทรู McDonald’s จากเหตุไม่คาดฝัน หลังร่างถูกหนีบติดระหว่างรถยนต์กับช่องชำระเงิน ตร.ยืนยันอุบัติเหตุประหลาด 100%
วันที่ 26 ธ.ค. 68 เกิดเหตุสะเทือนใจในสหรัฐฯ เมื่อคุณปู่วัย 69 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ขณะใช้บริการไดรฟ์ทรูของร้าน McDonald’s ในเมืองแกรนด์ไอแลนด์ รัฐเนแบรสกา
หลังร่างถูกหนีบติดระหว่างรถยนต์กับช่องชำระเงิน ตำรวจยืนยันเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
ตำรวจเมืองแกรนด์ไอแลนด์ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร (23 ธ.ค.) ที่ผ่านมา นายไมเคิล “ไมค์” ดิกคินสัน วัย 69 ปี ได้จอดรถเพื่อชำระเงินที่ช่องไดรฟ์ทรูของ McDonald’s ก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝัน
โดยคาดว่าเขาเปิดประตูรถเพื่อเอื้อมจ่ายเงิน แต่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่ารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหรือไม่ ส่งผลให้ร่างของเขาถูกหนีบติดระหว่างกรอบประตูรถกับเคาน์เตอร์ช่องชำระเงิน
หัวหน้าตำรวจแผนกสืบสวนอุบัติเหตุ เมืองแกรนด์ไอแลนด์ เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า เหตุการณ์นี้เป็น “อุบัติเหตุประหลาด 100%” และไม่มีสัญญาณของการกระทำโดยประมาทจากบุคคลอื่น
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รีบนำตัวนายดิกคินสันส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ขณะเดียวกัน พนักงาน McDonald’s รายหนึ่งพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ด้วยการปีนเข้าทางฝั่งผู้โดยสารของรถเพื่อช่วยดึงตัวออกมา แต่ไม่สำเร็จ และได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาเช่นกัน
ครอบครัวเปิดเผยว่า นายดิกคินสันเป็นคุณปู่ผู้ทุ่มเทให้ครอบครัว เคยสูญเสียขาขวาจากการผ่าตัดในปี 2021 และต้องฝึกเดินใหม่ด้วยขาเทียม เขาเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 32 ปีกับภรรยาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแกรนด์ไอแลนด์มาตลอด
ญาติและคนใกล้ชิดร่วมไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า เขาเป็นช่างเครื่องผู้ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พร้อมย้ำว่า แม้ชีวิตจะจากไปอย่างกะทันหัน แต่ความรัก ความดี และความทรงจำจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป
ขณะนี้ ทีมสืบสวนอุบัติเหตุของตำรวจยังคงตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการต่อไป
ขอบคุณที่มา newyork post
ทีมข่าวสดรายงาน