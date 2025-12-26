แห่แชร์เจ้าของร้านข้าวปั้น รอยยิ้มสุดกินใจ แฟน ๆ จำได้ เคยเป็นดาวดัง แห่ยินดีในเส้นทางที่เลือก

เมื่อไม่นานมานี้ ชาวเน็ตชาวไต้หวันได้โพสต์ภาพแนะนำหญิงสาวคนหนึ่งในกระทู้ออนไลน์ เธอมีรอยยิ้มสดใส ขณะกำลังทำข้าวปั้นในร้านของตัวเอง ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่ออย่างล้นหลาม

หลังจากภาพเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ รุ่นเก๋าต่างจำเธอได้ทันทีว่า เจ้าของร้านข้าวปั้นรอยยิ้มอบอุ่นคนนี้ แท้จริงแล้วคืออดีตนักแสดง AV ระดับตำนานอย่าง นางาซาวะ อาซึสะ (長澤あずさ)

อาซึสะเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2008 ด้วยวัยเพียง 19 ปี ด้วยรูปร่างและเสน่ห์ที่โดดเด่น ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟน ๆ อย่างรวดเร็ว และโด่งดังในช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ขณะกำลังอยู่ในช่วงพีก เธอกลับประกาศอำลาวงการในปี 2014 ก่อนจะหายไปจากสื่ออย่างเงียบ ๆ

เวลาผ่านไป อาซึสะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่อย่างเต็มตัว ปัจจุบันเธอเป็นทั้งคุณแม่และเจ้าของร้านข้าวปั้น ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุข มักแชร์ภาพการทำข้าวปั้นและชีวิตประจำวันผ่านโซเชียล พร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขของเธอ

เรียกได้ว่าเมื่อแฟน ๆ ได้เห็นชีวิตปัจจุบันของเธอ ต่างพากันแสดงความยินดีและชื่นชมในเส้นทางที่เธอเลือก

ขอบคุณที่มา tvbs

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