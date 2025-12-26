กลับบ้านในที่สุด! หนุ่มจีนถูกลักพาตัวตั้งแต่ 4 ขวบ พบครอบครัวแท้จริงอีกครั้ง หลังหายตัวไปเกือบ 22 ปี เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความรัก กลายเป็นอาสาสมัครช่วยเด็กหาย
26 ธันวาคม 2568 – ชายชาวจีนรายหนึ่งซึ่งถูกลักพาตัวตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ได้กลับมาพบกับพ่อแม่แท้จริงของเขา และตัดสัมพันธ์กับครอบครัวที่เลี้ยงดูเขามา
เพิง จงจง วัย 26 ปี เดิมมาจากมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน แชร์โพสต์ออนไลน์เล่าความทรงจำในปีแรกหลังกลับมาพบครอบครัวที่แท้จริง เขาเล่าว่าครอบครัวเคลื่อนย้ายไปปักกิ่งตอนเขาอายุ 4 ขวบ และเขาถูกลักพาตัวหลังจากถูกล่อลวงขณะเล่นคนเดียวใกล้ตลาด
พ่อแม่แท้จริงของเขาตามหาเขานานเกือบ 22 ปี แจ้งความเด็กหาย ติดโปสเตอร์ และค้นหาทุกวิถีทาง แต่เพิงกลับถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวหนึ่งในมณฑลเจียงซู และตั้งชื่อใหม่ว่า “จางคุน”
สื่อบางแห่งในจีนระบุว่าครอบครัวนี้เป็น “ผู้ซื้อ” แม้เพิงยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหา เมื่อปีที่แล้ว ตำรวจแจ้งเพิงว่าเขาไม่ได้มาจากมณฑลเจียงซู แต่เป็นชาวมณฑลเจียงซี ครอบครัวแท้จริงของเขาตามพบผ่านการตรวจดีเอ็นเอ
เพิงเดินทางไปปักกิ่งพบพ่อแม่และพี่สาวสองคน พวกเขาพาเขากลับไปตลาดที่เคยอยู่ในวัยเด็ก และพาชมสถานที่สำคัญในท้องถิ่น ก่อนจะเดินทางกลับมณฑลเจียงซี ชาวบ้านต้อนรับเขาด้วยพลุ งานเลี้ยง และซองแดงพร้อมเค้กเพื่อฉลองการกลับบ้าน
เพิงเขียนในโพสต์ว่า “นี่แหละคือความรู้สึกของบ้านที่แท้จริง ด้วยความเอาใจใส่ของพ่อแม่ พี่สาวอยู่เคียงข้าง และพรจากญาติ ๆ ทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งอย่างลึกซึ้ง” หลังกลับมา เขาขายบ้านและรถยนต์ที่มณฑลเจียงซู และลาออกจากงาน พร้อมตัดสัมพันธ์กับอดีตครอบครัวบุญธรรม
เขายังกลายเป็นอาสาสมัครช่วยครอบครัวค้นหาเด็กหาย และนำเงินรายได้จากการขายของในโซเชียลมีเดีย บริจาคให้กับองค์กร Baby Come Home เพิงเรียกปี 2568 ว่าเป็น “ปีเกิดใหม่” ของชีวิต เพื่อเติมเต็มความรักและชดเชยเวลาที่สูญเสียไป
เรื่องราวของเขาสร้างแรงบันดาลใจในสังคมออนไลน์ของจีน ผู้ใช้ออนไลน์คนหนึ่งกล่าวว่า “ผมชื่นชมความกล้าหาญของเขา ไม่ใช่ทุกคนที่จะสละทุกอย่างที่สร้างมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองอื่น ผมหวังว่าครอบครัวของเขาจะมีความสุข” อีกคนกล่าวว่า “ผู้ลักพาตัวและผู้ซื้อควรได้รับโทษอย่างหนัก เงินซื้อความรักที่แท้จริงหรือครอบครัวจริง ๆ ไม่ได้”
ประเทศจีนยังคงเผชิญปัญหาการค้ามนุษย์ แม้กรณีลักพาตัวเด็กและผู้หญิงลดลง 86.2% ตั้งแต่ปี 2556 แต่เด็กหลายคนที่ถูกพาตัวไปก่อนหน้านี้ยังคงสูญหาย เรื่องราวของเพิงจึงสะท้อนถึงความหวังและความสำคัญของครอบครัวอย่างแท้จริง
ที่มา: South China Morning Post
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ทีมข่าวสดรายงาน