แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉิน – วันที่ 26 ธ.ค. บีบีซี รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติใน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และประชาชนกว่า 100,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อค่ำวันที่ 25 ธ.ค.
ทางการเปิดเผยว่าหลายเขตในนครลอสแอนเจลิสมีปริมาณน้ำฝนสูงเกือบ 280 มิลลิเมตร ส่งผลให้ต้องเร่งอพยพประชาชนและปิดถนนสายหลัก ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ 24 ธ.ค. นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในนครลอสแอนเจลิสและเขตอื่นๆ ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
สำหรับผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ ชายวัย 64 ปีจากเมืองแซนดีเอโก เสียชีวิตเมื่อเช้าวันพุธที่ 24 ธ.ค. จากเหตุต้นไม้ล้มทับ รายที่สองเป็นชายวัย 74 ปี เสียชีวิตจากน้ำท่วม โดยตำรวจพยายามช่วยเหลือนำตัวออกจากรถที่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาในเมืองเรดดิง
ส่วนรายที่สามเป็นหญิงวัย 70 กว่าปี เสียชีวิตหลังถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดตกจากโขดหินและพัดหายลงทะเลที่อุทยานแห่งรัฐแมคเคอร์ริเชอร์ในเขตเมนโดซิโน
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