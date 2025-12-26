แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉิน – วันที่ 26 ธ.ค. บีบีซี รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติใน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และประชาชนกว่า 100,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อค่ำวันที่ 25 ธ.ค.

ภาพความเสียหายบนทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหมายเลข 138 ที่ปิดให้บริการหลังเกิดน้ำท่วมเมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025 นอกเมืองไรท์วูด รัฐแคลิฟอร์เนีย

แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉิน – Damage is seen to a closed California State Route 138 after flooding Wednesday, Dec. 24, 2025, outside of Wrightwood, Calif. Heavy rain storms across large parts of California triggered floods and mudslides and left three dead as of Christmas night, according to local officials. The storms – which were expected to continue through Friday – brought 11 inches of rainfall to some parts of Los Angeles County, prompted evacuations and shut down major roads. (AP Photo/Wally Skalij)

ทางการเปิดเผยว่าหลายเขตในนครลอสแอนเจลิสมีปริมาณน้ำฝนสูงเกือบ 280 มิลลิเมตร ส่งผลให้ต้องเร่งอพยพประชาชนและปิดถนนสายหลัก ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ 24 ธ.ค. นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในนครลอสแอนเจลิสและเขตอื่นๆ ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภาพความเสียหายจากน้ำท่วมที่รีสอร์ท Mountain High ในเมืองไรท์วูด รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2025

Flood damage is seen at Mountain High Resort, Thursday, Dec. 25, 2025, in Wrightwood, Calif. Emergency responders have had to perform several rescues, including people stuck in vehicles as flood waters rise. California’s Governor Gavin Newsom declared a state of emergency on Wednesday in Los Angeles and other southern California counties. About 100,000 people in the state were without power as of Thursday evening. (AP Photo)

สำหรับผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ ชายวัย 64 ปีจากเมืองแซนดีเอโก เสียชีวิตเมื่อเช้าวันพุธที่ 24 ธ.ค. จากเหตุต้นไม้ล้มทับ รายที่สองเป็นชายวัย 74 ปี เสียชีวิตจากน้ำท่วม โดยตำรวจพยายามช่วยเหลือนำตัวออกจากรถที่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาในเมืองเรดดิง

ส่วนรายที่สามเป็นหญิงวัย 70 กว่าปี เสียชีวิตหลังถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดตกจากโขดหินและพัดหายลงทะเลที่อุทยานแห่งรัฐแมคเคอร์ริเชอร์ในเขตเมนโดซิโน

รถยนต์คันหนึ่งจมอยู่ในโคลนหลังเกิดน้ำท่วมเมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025 ในเมืองไรท์วูด รัฐแคลิฟอร์เนีย

แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉิน – A car sits buried in mud after flooding Wednesday, Dec. 24, 2025, in Wrightwood, Calif. The US Weather Prediction Center said on Thursday that “Numerous flash flooding events are possible”. “In addition, many streams may flood, potentially affecting larger rivers.” (AP Photo/Wally Skalij)

แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉิน - ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - อารียา โวโกแมน วัย 5 ขวบ ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลังฝนตกหนัก เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2025 ในเมืองเรดดิง รัฐแคลิฟอร์เนีย

FILE – Aria Wogoman, 5, leaves her flooded home following heavy rain, Monday, Dec. 22, 2025, in Redding, Calif. (AP Photo/Noah Berger, File)

 

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