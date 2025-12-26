ตุรกีบุกค้นครั้งใหญ่!บีบีซี รายงานวันที่ 26 ธ.ค. ว่า อัยการสูงสุดตุรกีเปิดเผยว่าสามารถขัดขวางแผนการโจมตีงานเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสและปีใหม่หลังจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิก กองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) 115 คนจากปฏิบัติการบุกค้นครั้งใหญ่ในพื้นที่ 124 แห่งทั่วนครอิสตันบูล พร้อมยึดของกลางได้จำนวนมาก รวมถึงอาวุธปืน กระสุน และเอกสารของกลุ่มก่อการร้าย

ทางการตุรกีกล่าวว่า พวกเขาได้ขัดขวางแผนการโจมตีงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ หลังจากจับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 100 คนที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลาม (IS) อัยการสูงสุดของอิสตันบูลกล่าวว่า การบุกค้นครั้งใหญ่เกิดขึ้นใน 124 ที่อยู่ทั่วอิสตันบูล พร้อมยึดอาวุธปืน กระสุน และ "เอกสารขององค์กร" เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ผู้สนับสนุนกลุ่ม IS ได้วางแผนโจมตีทั่วตุรกีอย่างแข็งขันในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม

ตุรกีบุกค้นครั้งใหญ่! – ภาพประกอบ – Members of a Turkish special forces unit prepare for action. Turkish authorities say they have disrupted planned attacks on Christmas and New Year’s events after detaining more than 100 suspected members of the so-called Islamic State group. Mass raids were carried out at 124 addresses across Istanbul, the city’s chief prosecutor said, with firearms, ammunition and “organisational documents” seized. Officials said IS supporters had been actively planning attacks across Turkey this week, particularly against non-Muslims. [File: Deniz Toprak/EPA]

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สนับสนุนกองกำลังไอเอสวางแผนจะโจมตีทั่วตุรกีช่วงสัปดาห์นี้ โดยพุ่งเป้าไปยังผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิม สำนักงานอัยการระบุอีกว่าว่าผู้ต้องสงสัยติดต่อกับสมาชิกไเอสที่อยู่นอกประเทศตุรกี และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 22 คน

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น 2 วันหลังหน่วยข่าวกรองตุรกีบุกจับกุมสมาชิกไอเอสบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าชาวตุรกีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองกำลังไอเอสที่ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคนี้ ถูกจับกุมพร้อมตั้งข้อหาวางแผนโจมตีพลเรือน

ทั้งนี้ ตุรกีมีพรมแดนติดกับซีเรียเป็นระยะทางยาว 900 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีอาเหม็ด อัล-ชารา ผู้นำรัฐบาลรักษาการซีเรียซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลตุรกี ให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับสหรัฐและยุโรปเพื่อกำจัดกองกำลังไอเอสที่ยังหลงเหลืออยู่

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 115 คน แต่กำลังเร่งติดตามตัวอีก 22 คนที่เหลืออยู่ ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ สำนักงานอัยการกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ติดต่อกับสมาชิกกลุ่มไอเอสที่อยู่นอกประเทศตุรกี การประกาศนี้เกิดขึ้นสองวันหลังจากที่หน่วยข่าวกรองตุรกีได้บุกเข้าจับกุมกลุ่มดังกล่าวบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน โดยได้จับกุมพลเมืองตุรกีคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำรงตำแหน่งสำคัญในกลุ่มไอเอสที่ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว และถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีพลเรือน

ตุรกีบุกค้นครั้งใหญ่! – ภาพประกอบ – Police detained 115 suspects but efforts are ongoing to trace a further 22, an official statement read. The prosecutor’s office said the suspects were in contact with IS operatives outside Turkey. The announcement comes two days after Turkish intelligence agents carried out a raid against the group on the Afghanistan-Pakistan border. A Turkish national who is alleged to have held a senior role with the IS wing operating in the region was detained and accused of planning attacks against civilians. AP

 

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