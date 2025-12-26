ตุรกีบุกค้นครั้งใหญ่! – บีบีซี รายงานวันที่ 26 ธ.ค. ว่า อัยการสูงสุดตุรกีเปิดเผยว่าสามารถขัดขวางแผนการโจมตีงานเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสและปีใหม่หลังจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิก กองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) 115 คนจากปฏิบัติการบุกค้นครั้งใหญ่ในพื้นที่ 124 แห่งทั่วนครอิสตันบูล พร้อมยึดของกลางได้จำนวนมาก รวมถึงอาวุธปืน กระสุน และเอกสารของกลุ่มก่อการร้ายเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สนับสนุนกองกำลังไอเอสวางแผนจะโจมตีทั่วตุรกีช่วงสัปดาห์นี้ โดยพุ่งเป้าไปยังผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิม สำนักงานอัยการระบุอีกว่าว่าผู้ต้องสงสัยติดต่อกับสมาชิกไเอสที่อยู่นอกประเทศตุรกี และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 22 คน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น 2 วันหลังหน่วยข่าวกรองตุรกีบุกจับกุมสมาชิกไอเอสบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าชาวตุรกีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองกำลังไอเอสที่ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคนี้ ถูกจับกุมพร้อมตั้งข้อหาวางแผนโจมตีพลเรือน
ทั้งนี้ ตุรกีมีพรมแดนติดกับซีเรียเป็นระยะทางยาว 900 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีอาเหม็ด อัล-ชารา ผู้นำรัฐบาลรักษาการซีเรียซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลตุรกี ให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับสหรัฐและยุโรปเพื่อกำจัดกองกำลังไอเอสที่ยังหลงเหลืออยู่
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