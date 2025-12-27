เสียงวิจารณ์ถล่มหมู่บ้านจีน ออกกฎสุดโต่ง ปรับเงินตั้งแต่ตั้งครรภ์นอกสมรส อยู่ก่อนแต่ง ไปจนถึงแต่งงานกับคนนอกมณฑล ทางการชี้เกินอำนาจ-สั่งถอดประกาศด่วน
27 ธันวาคม 2568 – หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีนตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์ หลังมีการออกมาตรการปรับเงินที่ล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของชาวบ้าน ตั้งแต่การตั้งครรภ์นอกสมรส การอยู่กินกันก่อนแต่งงาน ไปจนถึงการแต่งงานกับคู่สมรสจากนอกมณฑล จนชาวเน็ตพากันตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความชอบธรรมของกฎดังกล่าว
หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยประเด็นเริ่มเป็นที่สนใจหลังมีผู้ถ่ายภาพประกาศหัวข้อ “กฎหมู่บ้าน: ทุกคนเท่าเทียมกัน” และนำไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง
จากเนื้อหาในประกาศระบุบทลงโทษหลายประการ เช่น การแต่งงานกับบุคคลจากนอกมณฑลยูนนานต้องเสียค่าปรับ 1,500 หยวน (ประมาณ 6,600 บาท) การตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงานถูกปรับ 3,000 หยวน (ประมาณ 13,200 บาท) ขณะที่คู่รักที่อยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสต้องจ่ายค่าปรับปีละ 500 หยวน (ประมาณ 2,200 บาท)
นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดอื่นที่สร้างความไม่พอใจให้กับสังคมออนไลน์ เช่น หากมีบุตรเกิดภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 เดือนหลังการแต่งงาน จะถูกปรับอีก 3,000 หยวน (ราว 13,200 บาท) รวมถึงกรณีคู่สมรสทะเลาะกันจนต้องเรียกเจ้าหน้าที่หมู่บ้านมาไกล่เกลี่ย ทั้งสองฝ่ายจะถูกปรับคนละ 500 หยวน (ราว 2,200 บาท)
ประกาศยังระบุบทลงโทษสำหรับพฤติกรรมที่ถือว่า “ไม่เหมาะสม” เช่น การก่อความวุ่นวายหรือแสดงพฤติกรรมอาละวาดขณะดื่มสุราในหมู่บ้านอื่น ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 3,000 – 5,000 หยวน (ประมาณ 13,200 – 22,100 บาท) รวมถึงการแพร่กระจายข่าวลือหรือกล่าวอ้างข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะถูกปรับ 500 – 1,000 หยวน (ราว 2,200 – 4,400 บาท)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนประชากรและระดับเศรษฐกิจของหมู่บ้านแห่งนี้ ขณะที่กระแสต่อต้านบนโลกออนไลน์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชาวเน็ตจำนวนมากมองว่า “กฎดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต” และ “มีลักษณะคล้ายการหารายได้เข้าหมู่บ้านมากกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อย”
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลตำบลเหมิงติ้งออกมายืนยันว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้รายงานหรือขออนุมัติจากทางการระดับตำบล
พร้อมระบุว่าเนื้อหาในประกาศถือว่า “ผิดปกติอย่างมาก” และได้มีการสั่งถอดประกาศออกแล้ว ทั้งยังย้ำว่าไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามการแต่งงานข้ามมณฑลหรือข้ามชาติพันธุ์ในพื้นที่ดังกล่าว
ประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์
ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “พวกเขาน่าจะบ้าเงินไปแล้ว” ขณะที่อีกรายตั้งคำถามว่า “นี่มันปี 1925 หรือ 2025 กันแน่? หมู่บ้านแบบนี้ไม่ใช่ที่ที่คนปกติจะอยู่ได้”
ชาวเน็ตอีกรายหนึ่งตั้งคำถามเชิงเสียดสีว่า “หาเงินได้ดีเลยสินะ แล้วค่าปรับพวกนี้เอาไปให้เจ้าหน้าที่หมู่บ้านเอาไปดื่มเหล้าหรือเปล่า?” ขณะที่ความเห็นที่สี่กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่การกรรโชกกันชัด ๆ หรอกหรือ มันช่างเกินรับได้จริง ๆ”
ย้อนกลับไปในปี 2566 รัฐบาลอำเภอผู่เก่อ มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เคยตกเป็นข่าวหลังออกบทลงโทษปรับเงินกับประชาชนที่ไม่ปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานในครัวเรือน
กฎดังกล่าวรวมถึงค่าปรับ 10 หยวน (ประมาณ 45 บาท) สำหรับการไม่เก็บที่นอนหรือปล่อยให้จานชามสกปรก และค่าปรับ 20 หยวน (ประมาณ 89 บาท) สำหรับการนั่งยอง ๆ รับประทานอาหาร
ที่มา: South China Morning Post
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ทีมข่าวสดรายงาน