ท่านอนขดตัว บนเครื่องบิน ทำแล้วสบาย ผู้เชี่ยวชาญเตือน หากทำตาม เสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อาจเกิดผลร้ายถึงชีวิต

ช่วงนี้บนแพลตฟอร์มติ๊กต็อกกำลังแพร่หลายคลิปแนะนำ “ท่านอนบนเครื่องบิน” รูปแบบหนึ่ง โดยผู้โดยสารจะงอเข่า นำเท้าวางไว้บนเบาะนั่ง แล้วใช้เข็มขัดนิรภัยรัดขาไว้ จากนั้นขดตัวนอนบนที่นั่ง อ้างว่าสามารถช่วยให้นอนหลับสบายและมีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาเตือนว่า ท่านอนดังกล่าวอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิตได้

รายงานของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ระบุว่า “ท่านอนขดตัว” บนเครื่องบินนี้กลายเป็นกระแสไวรัลในติ๊กต็อก แต่ผู้ที่ลองทำหลายรายถูกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินห้ามปราม ขณะที่บางคนซึ่งเคยทดลองเผยว่า แม้ช่วงแรกจะรู้สึกสบาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเกิดอาการชาที่ขา และบางรายมีอาการไม่สบายท้องร่วมด้วย

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนเพิ่มเติมว่า กระแสดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกล นพ.แคโรล ลีเบอร์แมน (Carole Lieberman) จิตแพทย์จากเมืองเบเวอร์ลีฮิลส์ ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้โดยสารเครื่องบินเป็นประจำ

ระบุว่า ท่านอนลักษณะนี้มีความอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ขาอยู่ในสภาพถูกกดทับและอัดแน่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึก” อย่างมาก ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจนำไปสู่ “ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด” และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเมโยคลินิก (Mayo Clinic) ของสหรัฐอเมริการะบุว่า การนั่งเป็นเวลานานบนเครื่องบินเพียงอย่างเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอยู่แล้ว จึงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมถุงน่องแบบรัดกล้ามเนื้อ และขยับหรือบริหารขาเป็นระยะ เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

ด้านแจ็กเกอลีน วิทมอร์ (Jacqueline Whitmore) อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากรัฐฟลอริดา ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาท ระบุว่า การนำเท้าวางบนที่นั่งถือเป็นการละเมิดมารยาทบนเครื่องบิน

หากจำเป็นต้องผ่อนคลายจากการนั่งนาน ๆ จริง ๆ ควรทำเฉพาะในกรณีที่เป็นเที่ยวบินระยะไกลและไม่มีผู้โดยสารนั่งข้างเคียงเท่านั้น และควรถอดรองเท้า ใส่ถุงเท้า หรือใช้ผ้าห่มคลุมเท้าไว้ เพื่อความเหมาะสมและสุขอนามัย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย