ท่านอนขดตัว บนเครื่องบิน ทำแล้วสบาย ผู้เชี่ยวชาญเตือน หากทำตาม เสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อาจเกิดผลร้ายถึงชีวิต
ช่วงนี้บนแพลตฟอร์มติ๊กต็อกกำลังแพร่หลายคลิปแนะนำ “ท่านอนบนเครื่องบิน” รูปแบบหนึ่ง โดยผู้โดยสารจะงอเข่า นำเท้าวางไว้บนเบาะนั่ง แล้วใช้เข็มขัดนิรภัยรัดขาไว้ จากนั้นขดตัวนอนบนที่นั่ง อ้างว่าสามารถช่วยให้นอนหลับสบายและมีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาเตือนว่า ท่านอนดังกล่าวอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิตได้
รายงานของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ระบุว่า “ท่านอนขดตัว” บนเครื่องบินนี้กลายเป็นกระแสไวรัลในติ๊กต็อก แต่ผู้ที่ลองทำหลายรายถูกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินห้ามปราม ขณะที่บางคนซึ่งเคยทดลองเผยว่า แม้ช่วงแรกจะรู้สึกสบาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเกิดอาการชาที่ขา และบางรายมีอาการไม่สบายท้องร่วมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนเพิ่มเติมว่า กระแสดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกล นพ.แคโรล ลีเบอร์แมน (Carole Lieberman) จิตแพทย์จากเมืองเบเวอร์ลีฮิลส์ ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้โดยสารเครื่องบินเป็นประจำ
ระบุว่า ท่านอนลักษณะนี้มีความอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ขาอยู่ในสภาพถูกกดทับและอัดแน่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึก” อย่างมาก ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจนำไปสู่ “ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด” และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ทั้งนี้ ข้อมูลจากเมโยคลินิก (Mayo Clinic) ของสหรัฐอเมริการะบุว่า การนั่งเป็นเวลานานบนเครื่องบินเพียงอย่างเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอยู่แล้ว จึงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมถุงน่องแบบรัดกล้ามเนื้อ และขยับหรือบริหารขาเป็นระยะ เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ด้านแจ็กเกอลีน วิทมอร์ (Jacqueline Whitmore) อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากรัฐฟลอริดา ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาท ระบุว่า การนำเท้าวางบนที่นั่งถือเป็นการละเมิดมารยาทบนเครื่องบิน
หากจำเป็นต้องผ่อนคลายจากการนั่งนาน ๆ จริง ๆ ควรทำเฉพาะในกรณีที่เป็นเที่ยวบินระยะไกลและไม่มีผู้โดยสารนั่งข้างเคียงเท่านั้น และควรถอดรองเท้า ใส่ถุงเท้า หรือใช้ผ้าห่มคลุมเท้าไว้ เพื่อความเหมาะสมและสุขอนามัย